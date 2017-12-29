Замедление iPhone: Иск на $999999999000 и уголовное дело во Франции

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Ограничение производительности iPhone может обойтись Apple в круглую копеечку из-за ряда судебных исков

Компания Apple извинилась за то, что замедляла работу iPhone из-за истощения аккумуляторной батареи. Также она пообещала временно снизить стоимость замены батареи на $50 долларов для смартфонов iPhone 6 и новее. Но этого может быть недостаточно.

Во Франции компании грозят юридические последствия такого поведения. Местная организация HOP (Остановим запланированное устаревание) подала в суд на Apple в Париже. Также она подала иск на Epson по таким же причинам. Согласно французскому законодательству, запланированное устаревание запрещено, а за нарушение закона предусмотрено строгое наказание: 2 года лишения свободы, штраф в сумме до €300 тыс. и штраф в сумме 5% от их годового объема продаж.

Это не единственный судебный иск к Apple, причиной которого стало преднамеренное снижение производительности iPhone. Восемь различных исков было подано в США – организацией Atlas Consumer Law (Атлас потребительских прав) и отдельными лицами. Причём, истцы в США не страдают излишней скромностью. Например, жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви хочет отсудить у Apple $100 млн. А жительница Калифорнии Виолетта Майлян потребовала через суд компенсацию почти в $1 трлн ($999999999000, если быть точным).

Ещё одно судебное разбирательство инициировано в Израиле. В данном случае сумма иска составляет $125 млн.

Источник: Engadget, HOP, tjournal