Антимонопольное расследование против Google в США рискует перейти в более серьезную фазу





Как минимум семь генеральных прокуроров штатов США на следующей неделе встретятся с юристами Министерства юстиции США, чтобы обсудить деятельность компании Google. Это может привести к объединению дел против поискового гиганта, сообщает издание WSJ. В прошлом году генпрокуроры из 48 штатов, округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали антимонопольное расследование в отношении Google, в то время как Министерство юстиции имеет свои планы на крупнейшие технологические компании страны. Предполагается, что доминирование Google в онлайн-рекламе и поиске, а также позиция компании, связанная с ОС Android, находятся под пристальным вниманием.

Запланированная встреча позволит государственным и федеральным властям обменяться информацией, которую они собрали в рамках своих расследований, чего ранее ещё не делали. Похожее взаимодействие регулирующих органов, Министерства юстиции и генпрокуроров штатов наблюдалось в конце 90-х годов, что привело к значительным изменениям в отрасли. Тогда коллективными усилиями удалось заставить Microsoft снять барьеры для сторонних браузеров в угоду Internet Explorer.

Об антимонопольном расследовании против Google на уровне штатов было объявлено в сентябре прошлого года. В нём участвовали генпрокуроры всех штатов, за исключением Калифорнии и Алабамы. Возглавил дело генпрокурор Техаса Кен Пакстон. Компания Google заявила, что будет конструктивно работать со всеми регулирующими органами, как и прежде.

Данное расследование является частью широкомасштабных действий в отношении Google, Facebook, Amazon и Apple, которые находятся под прицелом правительства США за нарушения антимонопольного законодательства, конфиденциальности и дискриминации. По состоянию на сентябрь 2019 года против технологических гигантов начато 16 расследований на уровне штатов, федеральном уровне и уровне конгресса.

Источник: The Verge.com