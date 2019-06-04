Антимонопольные ведомства США вышли на тропу войны против Facebook, Amazon, Google и Apple

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В США начинается, по всей видимости, самое большое антимонопольное расследование современности. Под прицел федеральных властей попали четыре главных IT-компании страны: Facebook, Amazon, Google и Apple.

В Конгрессе расследование против всех четырех гигантов проводит юридический комитет Палаты представителей, передает The Guardian. Отдельные процедуры в отношении Amazon и Google инициировали еще две влиятельные бюрократические структуры — Федеральная торговая комиссия и Минюст, сообщает Business Insider: Комиссии досталась Amazon, государственным прокурорам — Google. При этом Reuters утверждает, что Минюст также интересуется бизнесом Apple.

Источники New York Times, в свою очередь, указывают, что расследования получили поддержку обеих главных партий США. А также говорят, что президент Трамп поддержит «любые действия» против Google.

«Открытый интернет принес американцам огромные преимущества, включая всплеск экономических возможностей, огромные инвестиции и онлайн-образование. Но сегодня имеются все признаки того, что нескольким компаниям удалось захватить контроль над ключевыми артериями онлайн-торговли, контента и коммуникаций», — утверждает глава юридического комитета Джеролд Надлер.

Эксперты прогнозируют, что расследования будут иметь очень серьезные последствия, поскольку под вопросом окажутся не отдельные вопросы ведения бизнеса, а то, как в целом размер компании в IT-сфере может ограничивать конкуренцию (например, в расследовании деятельности Google, по данным СМИ, будет оцениваться вся деятельность компании — и реклама, и сервисы, и даже то, как работает поиск). И в таком случае по завершению расследований власти могут перейти к требованию разделить крупнейшие корпорации современности.

«Технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни американцев, — говорит Джим Сенсенбреннер, член Антимонопольного комитета США. — Поскольку мир становится все более зависимым от цифрового рынка, мы обязаны обеспечивать на нем справедливость и конкуренцию».

После того, как информация о расследованиях стала общественным достоянием, капитализация «четверки» по итогам торгов в понедельник рухнула на $140 млрд, в частности, Facebook потерял более 7,5% стоимости, Alphabet (материнская компания Google) — более 6%.

Напоследок отметим, что в свое время под расследование такого масштаба попала Microsoft Билла Гейтса. Хотя компании удалось избежать разделения, выяснение взаимоотношений с чиновниками отвлекало руководство и портило имидж MS на протяжении почти десяти лет — за которые у компании появились новые конкуренты, включая и Google.

Источник: hightech.plus