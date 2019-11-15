Основательно взялись. Антимонопольное расследование деятельности Google в США расширено и на Android

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Как стало известно, длительное антимонопольное расследование в отношении Google, которое проводится при участии 50 прокуроров, расширяется. Если первоначально следственные органы интересовал только рекламный бизнес Google, то теперь пристальное внимание также уделяется поисковому сервису и платформе Android.

За прошедшие годы Google стала использовать больше сервисов, и платформ с более тесной интеграцией между ними. Учитывая, что расследование касается использования данных клиентов, кажется вполне логичным, что оно захватывает все смежные сервисы и платформы. Таким образом, каждая часть бизнеса компании может представлять интерес для контролирующих органов. Отметим, ещё в сентябре этого года в своём блоге компания заявила, что будет всячески сотрудничать со следствием.

Напомним, летом этого года в США началось масштабное антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний.

Источник: Engadget