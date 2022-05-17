Apex Legends Mobile вышла на Android и iOS [+первое геймплейное видео]

Apex Legends Mobile доступна для всех пользователей в магазинах Google Play и App Store. Сначала шутер был запущен в виде ограниченного бета-тестирования на Филиппинах и в Индии, затем и в других регионах. 17 мая Electronic Arts и Respawn Entertainment объявили о выходе Apex Legends Mobile на Android и iOS.

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Если предварительная регистрация оформлена, Apex Legends Mobile загрузится автоматически из Play Store или App Store. После установки нужно будет пройти довольно длинное обучение, после чего игрок попадет на карту первого сезона «Конец света» (World’s End). Для мобильных устройств доступна эксклюзивная легенда Fade, которую нужно разблокировать.

Элементами управления на экране игра очень напоминает чрезвычайно популярную франшизу Call of Duty: Mobile. Схема управления может быть изменена игроком. Доступен автолут. Геймплей Apex Legends Mobile на Pixel 6 от сайта 9to5Google.

Минимальные системные требования: Snapdragon 435, Kirin 650, Helio P20 или Exynos 7420. А также 2 ГБ ОЗУ и 4 ГБ свободной памяти. ОС — Android 6.0 или выше. Open GL 3.1 или выше. В Украине игра пока не доступна для установки, но обойти ограничение можно путем смены страны в Google Play.

Минимальные требования для устройств Apple: iPhone 6S или новее, ОС версии 11.0 или новее. Процессор A9, 4 ГБ свободного места и 2 ГБ ОЗУ.