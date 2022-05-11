Мобильная игра Apex Legends выйдет 17 мая [+первые трейлеры]

Спустя несколько лет после того, как стало известно о переносе популярного шутера в жанре королевской биты Apex Legends на мобильные устройства, Electronic Arts и Respawn Entertainment объявили о глобальной дате релиза. Apex Legends Mobile выйдет на Android и iOS уже 17 мая.

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Apex Legends Mobile начнется с собственного первого сезона. Мобильная версия будет иметь некоторые особые функции, в том числе специальные режимы и социальные связи.

За предварительную регистрацию предусмотрены награды (Android-версия).

Apex Legends Mobile все еще в процессе оптимизации для работы на различных устройствах. Не поддерживаемые во время ограниченного регионального тестирования гаджеты — с ОС iOS с оперативной памятью менее 2 ГБ, а также гаджеты на Android с оперативной памятью менее 3 ГБ. Ожидается поддержка устройств на ОС Android с 2 ГБ ОЗУ следующих производителей:

Vivo

Oppo

Huawei

Motorola

Samsung

Lenovo

Xiaomi

Минимальные системные требования

Android:

SoC — Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420

Android 6.0

Open GL 3.1 или выше

4 ГБ ПЗУ

2 ГБ ОЗУ

iOS: