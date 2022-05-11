Мобильная игра Apex Legends выйдет 17 мая [+первые трейлеры]

Спустя несколько лет после того, как стало известно о переносе популярного шутера в жанре королевской биты Apex Legends на мобильные устройства, Electronic Arts и Respawn Entertainment объявили о глобальной дате релиза. Apex Legends Mobile выйдет на Android и iOS уже 17 мая.
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Apex Legends Mobile начнется с собственного первого сезона. Мобильная версия будет иметь некоторые особые функции, в том числе специальные режимы и социальные связи.
За предварительную регистрацию предусмотрены награды (Android-версия).
Apex Legends Mobile все еще в процессе оптимизации для работы на различных устройствах. Не поддерживаемые во время ограниченного регионального тестирования гаджеты — с ОС iOS с оперативной памятью менее 2 ГБ, а также гаджеты на Android с оперативной памятью менее 3 ГБ. Ожидается поддержка устройств на ОС Android с 2 ГБ ОЗУ следующих производителей:
- Vivo
- Oppo
- Huawei
- Motorola
- Samsung
- Lenovo
- Xiaomi
Минимальные системные требования
Android:
- SoC — Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420
- Android 6.0
- Open GL 3.1 или выше
- 4 ГБ ПЗУ
- 2 ГБ ОЗУ
iOS:
- iPhone 6S или новее
- Версия ОС 11.0 или новее
- CPU: A9
- 4 ГБ ПЗУ
- 2 ГБ ОЗУ