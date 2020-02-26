Аппарат NASA InSight зафиксировал более 450 марсотрясений





На Марсе происходят регулярные марсотрясения, однако марсианская сейсмическая активность менее интенсивная, чем предполагалось ранее. Об этом стало известно из результатов обработки новых данных, полученных аппаратом NASA InSight.

В опубликованных NASA документах содержится информация о 450 толчках на Марсе, которые с помощью сейсмометра SEIS зафиксировал InSight с момента своего прибытия на Красную планету в ноябре 2018 года. В NASA уверены, что подавляющее большинство из них были именно марсотрясениями, причём незначительными. Самое мощное имело магнитуду 4.0, что гораздо меньше, чем предполагали учёные, и этого недостаточно, чтобы получить данные нижней мантии и ядра планеты.

Марсотрясения не совсем похожи на землетрясения. На Марсе нет тектонических плит, и учёные считают, что толчки происходят в вулканически активных областях в результате внутреннего процесса охлаждения планеты, который заставляет ядро сокращаться и разрушать внешние слои. Когда InSight зафиксировал первый случай сейсмической активности, директор планетного отделения NASA Лори Глейз сравнила это событие с землетрясениями на Луне.

Источник: Engadget