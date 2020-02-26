Аппарат NASA InSight зафиксировал более 450 марсотрясений
На Марсе происходят регулярные марсотрясения, однако марсианская сейсмическая активность менее интенсивная, чем предполагалось ранее. Об этом стало известно из результатов обработки новых данных, полученных аппаратом NASA InSight.
В опубликованных NASA документах содержится информация о 450 толчках на Марсе, которые с помощью сейсмометра SEIS зафиксировал InSight с момента своего прибытия на Красную планету в ноябре 2018 года. В NASA уверены, что подавляющее большинство из них были именно марсотрясениями, причём незначительными. Самое мощное имело магнитуду 4.0, что гораздо меньше, чем предполагали учёные, и этого недостаточно, чтобы получить данные нижней мантии и ядра планеты.
Марсотрясения не совсем похожи на землетрясения. На Марсе нет тектонических плит, и учёные считают, что толчки происходят в вулканически активных областях в результате внутреннего процесса охлаждения планеты, который заставляет ядро сокращаться и разрушать внешние слои. Когда InSight зафиксировал первый случай сейсмической активности, директор планетного отделения NASA Лори Глейз сравнила это событие с землетрясениями на Луне.
Источник: Engadget
- Запуск InSight состоялся 5 мая 2018 года. Он стал пятым аппаратом, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет. InSight предназначен для исследования внутренней структуры и геологической активности Марса.
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- В ноябре 2018 года аппарат совершил посадку на поверхность Марса и прислал своё первое фото.
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- В декабре 2018 года команда InSight развернула сейсмограф SEIS, а в феврале 2019 года – буровую установку HP3. Спустя несколько минут после начала своего первого бурения аппарат наткнулся на препятствие и вместо 70 см прошёл только 35 см.
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- Следующие полгода специалисты NASA и Германского авиационно-космического центра (DLR) разрабатывали возможные варианты для возобновления бурения на Марсе.
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- 8 октября 2019 года InSight возобновил работу своей буровой установки.