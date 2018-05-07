Новости
На Марс отправили посадочный аппарат InSight, который позволит заглянуть во «внутренний мир» планеты
12

На Марс отправили посадочный аппарат InSight, который позволит заглянуть во «внутренний мир» планеты

На Марс отправили посадочный аппарат InSight, который позволит заглянуть во «внутренний мир» планеты

В минувшую субботу NASA запустило к Марсу аппарат InSight. Для запуска использовалась ракета Atlas 5 компании United Launch Alliance, событие транслировалось в прямом эфире на сайте NASA.

Изначально InSight планировали запустить в марте 2016 года, но миссию отложили на 2018 год из-за неполадок в сейсмометре.

Ракета Atlas 5 с аппаратом InSight стартовала со стартовой площадки Launch Complex 3 космодрома базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии в 4:05 утра по местному времени (14:05 по Киеву). Вместе с InSight к Марсу отправились два спутника миссии Mars Cube One, которые будут сопровождать аппарат и ретранслировать его сигналы на наземные станции. Отметим, что InSight — это стационарная станция, а не ровер.

Главная цель миссии InSight заключается в исследовании внутренней структуры и геологических процессов Марса. Для выполнения программы аппарат оснащен рядом научных приборов, как внешних, так и встроенных. Оценить весь доступный арсенал позволяет изображение ниже:

Наибольших интерес, пожалуй, вызывают сейсмометр SEIS и электромеханический бур HP3. Это два внешних инструмента, которые будут работать на небольшом удалении от самой станции. Для их установки у InSight есть роботизированный манипулятор длиной 2,4 метра, который и перенесет инструменты на нужно место. С помощью сейсмометра аппарат сможет измерять тектоническую активность планеты и регистрировать падения метеоритов, а бур поможет сделать скважину глубиной пять метров. На буре закреплена лента, на каждых десяти сантиметрах которой расположены датчики температуры. За счет этого ученые смогут установить температурный профиль грунта и провести другие измерения, в том числе касающиеся состава грунта.

Среди других инструментов можно отметить радиодатчик для определения параметров ядра планеты, инструмент TWINS для определения погоды и параметров окружающей среды, две камеры и лазерный дальномер для орбитальных аппаратов.

Посадка основного аппарата намечена на 26 ноября 2018 года. Войдя в марсианскую атмосферу аппарат сначала выпустит парашют, чтобы замедлить скорость. Перед самой поверхностью аппарат сбросит парашют и начнет посадку с помощью собственных двигателей. По плану, он должен приземлиться на нагорье Элизиум в районе размером 130 на 27 километров.

Источник: NASA и nplus1

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить