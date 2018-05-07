На Марс отправили посадочный аппарат InSight, который позволит заглянуть во «внутренний мир» планеты

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В минувшую субботу NASA запустило к Марсу аппарат InSight. Для запуска использовалась ракета Atlas 5 компании United Launch Alliance, событие транслировалось в прямом эфире на сайте NASA.

Изначально InSight планировали запустить в марте 2016 года, но миссию отложили на 2018 год из-за неполадок в сейсмометре.

On May 5, we’ll do something that we’ve never done before…launch a spacecraft to another planet from the West Coast! Join us as we countdown to T-Zero for the launch of @NASAInSight, which will travel to Mars to study the planet’s deep interior. Watch: https://t.co/HFZzYVqJUy pic.twitter.com/zjDrs6GETi — NASA (@NASA) May 3, 2018

Ракета Atlas 5 с аппаратом InSight стартовала со стартовой площадки Launch Complex 3 космодрома базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии в 4:05 утра по местному времени (14:05 по Киеву). Вместе с InSight к Марсу отправились два спутника миссии Mars Cube One, которые будут сопровождать аппарат и ретранслировать его сигналы на наземные станции. Отметим, что InSight — это стационарная станция, а не ровер.

Главная цель миссии InSight заключается в исследовании внутренней структуры и геологических процессов Марса. Для выполнения программы аппарат оснащен рядом научных приборов, как внешних, так и встроенных. Оценить весь доступный арсенал позволяет изображение ниже:

Наибольших интерес, пожалуй, вызывают сейсмометр SEIS и электромеханический бур HP3. Это два внешних инструмента, которые будут работать на небольшом удалении от самой станции. Для их установки у InSight есть роботизированный манипулятор длиной 2,4 метра, который и перенесет инструменты на нужно место. С помощью сейсмометра аппарат сможет измерять тектоническую активность планеты и регистрировать падения метеоритов, а бур поможет сделать скважину глубиной пять метров. На буре закреплена лента, на каждых десяти сантиметрах которой расположены датчики температуры. За счет этого ученые смогут установить температурный профиль грунта и провести другие измерения, в том числе касающиеся состава грунта.

Среди других инструментов можно отметить радиодатчик для определения параметров ядра планеты, инструмент TWINS для определения погоды и параметров окружающей среды, две камеры и лазерный дальномер для орбитальных аппаратов.

Посадка основного аппарата намечена на 26 ноября 2018 года. Войдя в марсианскую атмосферу аппарат сначала выпустит парашют, чтобы замедлить скорость. Перед самой поверхностью аппарат сбросит парашют и начнет посадку с помощью собственных двигателей. По плану, он должен приземлиться на нагорье Элизиум в районе размером 130 на 27 километров.

Источник: NASA и nplus1