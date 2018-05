На Марс отправили посадочный аппарат InSight, который позволит заглянуть во «внутренний мир» планеты

В минувшую субботу NASA запустило к Марсу аппарат InSight. Для запуска использовалась ракета Atlas 5 компании United Launch Alliance, событие транслировалось в прямом эфире на сайте NASA.

Изначально InSight планировали запустить в марте 2016 года, но миссию отложили на 2018 год из-за неполадок в сейсмометре.

On May 5, we’ll do something that we’ve never done before…launch a spacecraft to another planet from the West Coast! Join us as we countdown to T-Zero for the launch of @NASAInSight, which will travel to Mars to study the planet’s deep interior. Watch: https://t.co/HFZzYVqJUy pic.twitter.com/zjDrs6GETi

— NASA (@NASA) May 3, 2018