Исследовательский модуль NASA InSight наконец возобновил свою буровую работу





Специалисты NASA использовали небольшой ковш на роботизированной руке, чтобы прижать зонд и тем самым придать ему большее усилие. Это позволило буровой установке HP3 продвинуться на два сантиметра вглубь марсианской поверхности. Такое достижение стало результатом новой стратегии в рамках мер по спасению бура, который во время предыдущей попытки пробурить яму застрял в грунте.

8 октября бур по прозвищу «крот» снова начал погружаться в почву. Пока он продвигается очень медленно, но в конечном счёте должен достичь пятиметровой глубины. На текущий момент NASA анализирует данные, собранные в ходе бурения, чтобы понять, сможет ли бур продолжить работу после того, как полностью погрузится в грунт, и какие меры будут предприняты в случае, если он снова застрянет.

Источник: Engadget