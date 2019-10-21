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Исследовательский модуль NASA InSight наконец возобновил свою буровую работу

Исследовательский модуль NASA InSight наконец возобновил свою буровую работу

Исследовательский модуль NASA InSight наконец возобновил свою буровую работу


Специалисты NASA использовали небольшой ковш на роботизированной руке, чтобы прижать зонд и тем самым придать ему большее усилие. Это позволило буровой установке HP3 продвинуться на два сантиметра вглубь марсианской поверхности. Такое достижение стало результатом новой стратегии в рамках мер по спасению бура, который во время предыдущей попытки пробурить яму застрял в грунте. 

8 октября бур по прозвищу «крот» снова начал погружаться в почву. Пока он продвигается очень медленно, но в конечном счёте должен достичь пятиметровой глубины. На текущий момент NASA анализирует данные, собранные в ходе бурения, чтобы понять, сможет ли бур продолжить работу после того, как полностью погрузится в грунт, и какие меры будут предприняты в случае, если он снова застрянет.

Источник: Engadget

  • Запуск InSight состоялся 5 мая 2018 года. Он стал пятым аппаратом, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет. InSight предназначен для исследования внутренней структуры и геологической активности Марса.
  • В ноябре прошлого года аппарат совершил посадку на поверхность Марса и прислал своё первое фото.
  • В декабре 2018 года команда InSight развернула сейсмограф SEIS, а в феврале 2019 года – буровую установку HP3. Спустя несколько минут после начала своего первого бурения аппарат наткнулся на препятствие и вместо 70 см прошёл только 35 см.
  • Последние полгода специалисты NASA и Германского авиационно-космического центра (DLR) разрабатывали возможные варианты для возобновления бурения на Марсе.
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