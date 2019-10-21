Исследовательский модуль NASA InSight наконец возобновил свою буровую работу
Специалисты NASA использовали небольшой ковш на роботизированной руке, чтобы прижать зонд и тем самым придать ему большее усилие. Это позволило буровой установке HP3 продвинуться на два сантиметра вглубь марсианской поверхности. Такое достижение стало результатом новой стратегии в рамках мер по спасению бура, который во время предыдущей попытки пробурить яму застрял в грунте.
8 октября бур по прозвищу «крот» снова начал погружаться в почву. Пока он продвигается очень медленно, но в конечном счёте должен достичь пятиметровой глубины. На текущий момент NASA анализирует данные, собранные в ходе бурения, чтобы понять, сможет ли бур продолжить работу после того, как полностью погрузится в грунт, и какие меры будут предприняты в случае, если он снова застрянет.
Источник: Engadget
- Запуск InSight состоялся 5 мая 2018 года. Он стал пятым аппаратом, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет. InSight предназначен для исследования внутренней структуры и геологической активности Марса.
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- В ноябре прошлого года аппарат совершил посадку на поверхность Марса и прислал своё первое фото.
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- В декабре 2018 года команда InSight развернула сейсмограф SEIS, а в феврале 2019 года – буровую установку HP3. Спустя несколько минут после начала своего первого бурения аппарат наткнулся на препятствие и вместо 70 см прошёл только 35 см.
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- Последние полгода специалисты NASA и Германского авиационно-космического центра (DLR) разрабатывали возможные варианты для возобновления бурения на Марсе.