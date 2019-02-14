Посадочная платформа InSight установила еще один научный инструмент на поверхность Марса
Посадочная платформа миссии InSight при помощи роботизированной руки успешно выгрузила на поверхность Красной планеты научный инструмент HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), который вскоре должен пробурить скважину в грунте Марса для изучения тепловых потоков в нем.
Как сообщается, устройство было установлено в 1,5 метрах от посадочной платформы в пределах рабочей области, свободной от камней.
Ключевой частью инструмента HP3 является термолента с закрепленными на ней платиновыми датчиками температуры, нагревателями, а также датчиками наклона для определения ее положения. Вводиться в толщу грунта лента будет при помощи электромеханического 40-сантиметрового бура, способного погружаться в почву на глубину до пяти метров. Для сравнения, ранее в Красную планету не зарывались глубже 22 сантиметров.
Первый контакт бурового устройства с поверхностью Марса ожидается в ближайшие несколько дней.
Предполагается, что данные, полученные при помощи HP3, помогут ученым лучше понять тепловые свойства марсианского грунта.
Напомним, ранее InSight успешно установила на поверхность Марса сейсмограф.
Источник: N+1