Посадочная платформа InSight установила еще один научный инструмент на поверхность Марса

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Посадочная платформа миссии InSight при помощи роботизированной руки успешно выгрузила на поверхность Красной планеты научный инструмент HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), который вскоре должен пробурить скважину в грунте Марса для изучения тепловых потоков в нем.

Как сообщается, устройство было установлено в 1,5 метрах от посадочной платформы в пределах рабочей области, свободной от камней.

Ключевой частью инструмента HP3 является термолента с закрепленными на ней платиновыми датчиками температуры, нагревателями, а также датчиками наклона для определения ее положения. Вводиться в толщу грунта лента будет при помощи электромеханического 40-сантиметрового бура, способного погружаться в почву на глубину до пяти метров. Для сравнения, ранее в Красную планету не зарывались глубже 22 сантиметров.

Первый контакт бурового устройства с поверхностью Марса ожидается в ближайшие несколько дней.

Предполагается, что данные, полученные при помощи HP3, помогут ученым лучше понять тепловые свойства марсианского грунта.

Напомним, ранее InSight успешно установила на поверхность Марса сейсмограф.

Источник: N+1