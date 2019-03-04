Блоги
Бур миссии InSight столкнулся с камнем
4

Бур миссии InSight столкнулся с камнем

Бур миссии InSight столкнулся с камнем

Начало работы инструмента HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) миссии InSight, который должен пробурить пятиметровую скважину в грунте Марса и установить в нее датчики для изучения тепловых потоков, идущих из недр Красной планеты, оказалось не совсем идеальным.

Как сообщается, 28 февраля 2019 года бур впервые приступил к работе. Однако уже через 5 минут после начала бурения он столкнулся с твердым фрагментом породы, мешавшим дальнейшему процессу. К счастью, вскоре инструменту все же удалось сместить или обогнуть камень и продолжить работу, однако в результате инцидента сам бур наклонился примерно на 15 градусов относительно вертикальной оси, а опорная конструкция инструмента на поверхности Марса сместилась примерно на два сантиметра относительно первоначального положения.

https://cdn.nplus1.ru/images/2019/03/02/daba1448fff92f683fa27935d2c19da9.gif

Всего устройство на первом этапе бурения проработало четыре часа, произведя четыре тысячи ударных движений и углубившись в марсианский грунт на 50 см — вместо запланированных 70 см. После этого бур отключился, перейдя в режим охлаждения.

Следующий 4-часовой этап бурения должен состояться в ближайшие несколько дней.

Напоследок отметим, что в конечном счете ученые планируют углубить HP3 в поверхность марсианского грунта на три-пять метров — предполагается, что на такой глубине датчики инструмента смогут зафиксировать и измерить поток тепла из недр Марса.

Источник: N+1
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить