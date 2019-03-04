Бур миссии InSight столкнулся с камнем

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Начало работы инструмента HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) миссии InSight, который должен пробурить пятиметровую скважину в грунте Марса и установить в нее датчики для изучения тепловых потоков, идущих из недр Красной планеты, оказалось не совсем идеальным.

Как сообщается, 28 февраля 2019 года бур впервые приступил к работе. Однако уже через 5 минут после начала бурения он столкнулся с твердым фрагментом породы, мешавшим дальнейшему процессу. К счастью, вскоре инструменту все же удалось сместить или обогнуть камень и продолжить работу, однако в результате инцидента сам бур наклонился примерно на 15 градусов относительно вертикальной оси, а опорная конструкция инструмента на поверхности Марса сместилась примерно на два сантиметра относительно первоначального положения.

Всего устройство на первом этапе бурения проработало четыре часа, произведя четыре тысячи ударных движений и углубившись в марсианский грунт на 50 см — вместо запланированных 70 см. После этого бур отключился, перейдя в режим охлаждения.

Следующий 4-часовой этап бурения должен состояться в ближайшие несколько дней.

Напоследок отметим, что в конечном счете ученые планируют углубить HP3 в поверхность марсианского грунта на три-пять метров — предполагается, что на такой глубине датчики инструмента смогут зафиксировать и измерить поток тепла из недр Марса.