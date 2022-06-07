Apple анонсировала macOS 13 Ventura — с механизмом сортировки окон Stage Manager и возможностью использования iPhone как веб-камеры

Во время проведения конференции Worldwide Developers Conference 2022 компания Apple представила новую версию macOS Ventura. Она включает в себя новый инструмент Stage Manager, обновления для Spotlight, Mail и Safari, а также ряд функций, приближающих настольную ОС к мобильной iOS.

Новый инструмент Stage Manager автоматически упорядочивает открытые приложения и окна, чтобы пользователи могли сосредоточиться на своей работе и по-прежнему видеть всё одним взглядом. Текущее рабочее окно отображается на видном месте в центре экрана, а другие открытые окна отображаются слева, что позволяет быстро переключаться между задачами. Пользователи также могут группировать окна при работе над определенными задачами или проектами, для которых требуются разные приложения.

Обновлённый Spotlight позволяет искать изображения в фото галерее по месторасположению, людям, сценам, объектам или наличию текста. Из Spotlight можно выполнять различные действия, например, запускать таймер или Shortcut.

Обновлённое приложение Mail получило улучшенный поиск, мгновенные предложения и исправления опечаток. Также прямо в приложении можно запланировать или отменить отправку сообщения, установить напоминание, чтобы вернуться к сообщениям в будущем. Кроме того, Mail определяет, не забыл ли пользователь добавить вложение или указать копию получателя сообщения.

В Safari появилась новая функция Tab Groups, которая позволяет делиться вкладками с друзьями в режиме реального времени. Также можно совместно работать над списками закладок и начинать разговоры или звонки прямо из браузера. В Safari добавлены биометрические «Ключи доступа» в качестве замены традиционных паролей.

Как и на iOS16, приложение Messages теперь позволяет редактировать и отзывать отправленные сообщения, восстанавливать удалённые сообщения, отмечать сообщения непрочитанными. Пользователи смогут совместно работать над файлами в групповых чатах и присоединяться к сессиям SharePlay.

Новая macOS Ventura позволяет передавать вызовы в FaceTime между iPhone и Mac. Кроме того, владельцы iPhone смогут использовать качественную камеру смартфона в качестве веб-камеры. При этом компьютер автоматически распознаёт и использует камеру iPhone, когда смартфон расположен поблизости – никаких ручных настроек не потребуется. В рамках Continuity Camera поддерживаются функции Center Stage, Portrait Mode и новая Studio Light (подсвечивается лицо пользователя и затемняется фон).

Аналогично нововведению в iOS16, пользователям macOS Ventura также доступны общие библиотеки фотографий iCloud, в которых до 6 пользователей могут добавлять свои материалы.

Для разработчиков анонсирован инструментарий Metal 3, который призван раскрыть возможности игрового процесса на платформе Apple и потенциал собственных чипов компании. Например, MetalFX Upscaling позволяет разработчикам быстро визуализировать сложные сцены, используя менее ресурсоёмкие кадры, а затем применять масштабирование разрешения и временное сглаживание. Дополнительно разработчики игр смогут воспользоваться преимуществами нового API быстрой загрузки ресурсов.

Источник: Apple