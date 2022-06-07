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Apple анонсировала macOS 13 Ventura — с механизмом сортировки окон Stage Manager и возможностью использования iPhone как веб-камеры

Apple анонсировала macOS 13 Ventura — с механизмом сортировки окон Stage Manager и возможностью использования iPhone как веб-камеры

Во время проведения конференции Worldwide Developers Conference 2022 компания Apple представила новую версию macOS Ventura. Она включает в себя новый инструмент Stage Manager, обновления для Spotlight, Mail и Safari, а также ряд функций, приближающих настольную ОС к мобильной iOS.

Новшества в macOS Ventura: Stage Manager для концентрации на работе, использование iPhone в качестве веб-камеры mac, улучшения в ряде приложений

Новый инструмент Stage Manager автоматически упорядочивает открытые приложения и окна, чтобы пользователи могли сосредоточиться на своей работе и по-прежнему видеть всё одним взглядом. Текущее рабочее окно отображается на видном месте в центре экрана, а другие открытые окна отображаются слева, что позволяет быстро переключаться между задачами. Пользователи также могут группировать окна при работе над определенными задачами или проектами, для которых требуются разные приложения.

Новшества в macOS Ventura: Stage Manager для концентрации на работе, использование iPhone в качестве веб-камеры mac, улучшения в ряде приложений

Обновлённый Spotlight позволяет искать изображения в фото галерее по месторасположению, людям, сценам, объектам или наличию текста. Из Spotlight можно выполнять различные действия, например, запускать таймер или Shortcut.

Новшества в macOS Ventura: Stage Manager для концентрации на работе, использование iPhone в качестве веб-камеры mac, улучшения в ряде приложений

Обновлённое приложение Mail получило улучшенный поиск, мгновенные предложения и исправления опечаток. Также прямо в приложении можно запланировать или отменить отправку сообщения, установить напоминание, чтобы вернуться к сообщениям в будущем. Кроме того, Mail определяет, не забыл ли пользователь добавить вложение или указать копию получателя сообщения.

Новшества в macOS Ventura: Stage Manager для концентрации на работе, использование iPhone в качестве веб-камеры mac, улучшения в ряде приложений

В Safari появилась новая функция Tab Groups, которая позволяет делиться вкладками с друзьями в режиме реального времени. Также можно совместно работать над списками закладок и начинать разговоры или звонки прямо из браузера. В Safari добавлены биометрические «Ключи доступа» в качестве замены традиционных паролей.

Новшества в macOS Ventura: Stage Manager для концентрации на работе, использование iPhone в качестве веб-камеры mac, улучшения в ряде приложений

Как и на iOS16, приложение Messages теперь позволяет редактировать и отзывать отправленные сообщения, восстанавливать удалённые сообщения, отмечать сообщения непрочитанными. Пользователи смогут совместно работать над файлами в групповых чатах и присоединяться к сессиям SharePlay.

Новшества в macOS Ventura: Stage Manager для концентрации на работе, использование iPhone в качестве веб-камеры mac, улучшения в ряде приложений

Новая macOS Ventura позволяет передавать вызовы в FaceTime между iPhone и Mac. Кроме того, владельцы iPhone смогут использовать качественную камеру смартфона в качестве веб-камеры. При этом компьютер автоматически распознаёт и использует камеру iPhone, когда смартфон расположен поблизости – никаких ручных настроек не потребуется. В рамках Continuity Camera поддерживаются функции Center Stage, Portrait Mode и новая Studio Light (подсвечивается лицо пользователя и затемняется фон).

Новшества в macOS Ventura: Stage Manager для концентрации на работе, использование iPhone в качестве веб-камеры mac, улучшения в ряде приложений

Аналогично нововведению в iOS16, пользователям macOS Ventura также доступны общие библиотеки фотографий iCloud, в которых до 6 пользователей могут добавлять свои материалы.

Для разработчиков анонсирован инструментарий Metal 3, который призван раскрыть возможности игрового процесса на платформе Apple и потенциал собственных чипов компании. Например, MetalFX Upscaling позволяет разработчикам быстро визуализировать сложные сцены, используя менее ресурсоёмкие кадры, а затем применять масштабирование разрешения и временное сглаживание. Дополнительно разработчики игр смогут воспользоваться преимуществами нового API быстрой загрузки ресурсов.

Источник: Apple


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