Apple анонсировала смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max по цене от $1000

В рамках традиционной сентябрьской презентации компания Apple анонсировала «самый совершенный iPhone из когда-либо созданных нами». Новая модель получила название iPhone Xs.

Как и прошлогодняя версия, новинка получила полноэкранный дисплей с вырезом в верхней части. Устройство получило защиту от жидкости в соответствии со стандартом IP68, оно может не только погружаться в воду на 30 минут (на глубину до 2 метров) без негативных последствий, но также выдерживает пролитие сока или пива.

iPhone Xs получил 5,8-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2436х1125 точек (плотность размещения пикселей 458 ppi). При этом новинка оказалась по размерам даже меньше предыдущих 5,5-дюймовых моделей. Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10, при этом динамический диапазон расширен на 60% по сравнению с предыдущим поколением iPhone X. Также анонсирована версия iPhone Xs Max, которая отличается более крупным дисплеем – диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2688×1242 точек. Плотность размещения пикселей такая же, как у более компактной версии – 458 ppi. Размеры смартфона iPhone Xs Max оказались такими же, как у предыдущих версий Plus с 5,5-дюймовым дисплеем. Поддержка 3D Touch сохранена, хотя слухи предрекали отказ от этой технологии.

Среди прочих новшеств сообщается о наличии более громких стерео динамиков и более скоростной системы биометрической идентификации Face ID. Улучшенные алгоритмы теперь справляются с задачей распознавания пользователя значительно быстрее.

В iPhone Xs и Xs Max используется новый процессор A12 Bionic, который изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Чип включает 6 вычислительных ядер, 4-ядерный GPU, отдельный 8-ядерный сопроцессор Neural Engine для задач машинного обучения с производительностью 5 трлн операций в секунду. Новый процессор A12 Bionic состоит из 6,9 млрд транзисторов, обеспечивает прирост производительности по сравнению с предшественником (до 15% на ядро CPU и до 50% для GPU), улучшает работу с дополненной реальностью, а улучшенный контроллер позволяет устанавливать до 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

Новые iPhone Xs и iPhone Xs Max получили улучшенную камеру на базе новых сенсоров и нового процессора обработки изображений в A12 Bionic. Камера двойная, она включает 12-мегапиксельные сенсоры, широкоугольный объектив f/1.8, телефото объектив f/2.4, оптическую систему стабилизации изображения для каждой камеры и улучшенную вспышку True Tone. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта автоматически определяется снимаемая сцена, и подбираются оптимальные параметры съёмки. Новый режим Smart HDR делает сразу 9 снимков с различными настройками экспозиции, а затем объединяет их в одно изображение с проработанными светлыми и тёмными участками. Также заявлена поддержка эффекта боке. В видео теперь поддерживается запись стерео звука.

В iPhone нового поколения улучшена автономность. Версия iPhone Xs будет работать без подзарядки на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone Xs Max – на полтора часа дольше. Новшеством в iPhone Xs стала поддержка двух SIM-карт: обычной и электронной eSIM. Таким образом, можно пользоваться двумя телефонными номерами. Для Китая предусмотрена полноценная поддержка двух физических SIM-карт. В новинке поддерживается связь LTE гигабитного класса.

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Смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max поступят в продажу в виде моделей с 64, 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Цена iPhone Xs стартует с отметки $999 за младшую версию, а за iPhone Xs Max предстоит заплатить от $1099. Предварительные заказы начнут принимать в ближайшую пятницу, а фактические продажи начнутся с 21 сентября. Финальная версия iOS 12 выйдет 17 сентября.