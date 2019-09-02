Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на Apple Watch Series 2 и Series 3





Apple запустила программу бесплатной замены экрана для часов Apple Watch Series 2 и Series 3, выпущенных в период с сентября 2016 по сентябрь 2019 года. Тем самым компания признала, что по краям часов «при редких обстоятельствах» могут появляться трещины, которые со временем покрывают всю матрицу.

Владельцы Apple Watch утверждают, что трещины на скругленной части защитного стекла появляются сами по себе, каких-либо оснований для этого нет. Зачастую трещины образуются в углу и распространяются по всему периметру часов, как это показано на рисунке. Именно такие специфические повреждения будут считаться гарантийным случаем. В противном случае в бесплатной замене будет отказано.

Ранее некоторые пользователи всех моделей Apple Watch, включая Series 4, сталкивались с подобной проблемой, но тогда причиной треснувшего экрана была вздувшаяся батарея. Что могло вызвать трещины на этот раз, пока остаётся загадкой.

Программа бесплатной замены экрана распространяется только на алюминиевые модели Apple Watch второго и третьего поколений, включая версии Nike +. Она будет действовать 3 года с момента официального старта продаж устройства. За более подробной информацией пользователи могут обратиться в службу поддержки Apple, авторизованный сервисный центр или розничный магазин.

Источник: Engadget