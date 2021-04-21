Apple добавила опциональный 10-гигабитный порт Ethernet в Mac Mini (M1)





Одновременно с анонсом новых iMac и iPad Pro с процессором M1 компания Apple также обновила существующий компактный компьютер Mac Mini с этим же чипом. Обновлённая версия получила 10-гигабитный сетевой интерфейс, который был доступен в устройствах на базе чипов Intel, но пропал после перехода на процессоры собственной разработки.

Первоначально Apple добавила сетевой порт с пропускной способностью 10 Гбит/с в качестве опции для Mac Mini в 2018 году. Этот шаг приветствовали те потребители, кто использует домашние и профессиональные серверы или же просто предпочитает быстрое сетевое подключение (например, при редактировании видео с применением сетевого хранилища). Но когда Apple представила новую версию компактного компьютера со своим собственным чипом, пропала возможность выбора более скоростных сетевых соединений, пользователям пришлось ограничиться лишь стандартным Gigabit Ethernet.

Теперь конфигурация с 10-гигабитным сетевым портом снова доступна для заказа. За такую опцию предстоит заплатить дополнительные $100. Заинтересованные покупатели уже могут оформить заказ на Apple Mac Mini с более скоростным сетевым интерфейсом, а поставки таких устройств начнутся через две недели.

Источник: The Verge