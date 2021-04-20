Apple представила новый планшет iPad Pro с процессором M1 и экраном Mini-LED

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Во время проведения мероприятия Spring Loaded компания Apple представила планшет iPad Pro нового поколения. Устройство получило процессор M1 – тот же чип, что используется в прошлогодних версиях MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. По заверениям Apple, это обеспечит «большой скачок производительности» по сравнению с планшетом предыдущего поколения. Компания также утверждает, что графическая производительность возросла более чем в 1500 раз, к тому же, пользователи могут рассчитывать на автономную работу устройства в течение всего дня.

12,9-дюймовый iPad Pro оснащён дисплеем Liquid Retina XDR на базе технологии Mini-LED. Он включает 10 тыс. Миниатюрных светодиодов и обеспечивает яркость 1000 нит для всей поверхности экрана, пиковую яркость 1600 нит контрастность 1000000:1. Новинка также может похвастаться поддержкой высокоскоростной связи 5G, интерфейсов Thunderbolt и USB 4.

На лицевой панели устройства расположилась камера TrueDepth с новым 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Она получила поддержку функции Center Stage, которая позволяет распознавать и отслеживать движения пользователя, сохраняя его расположение в центре кадра во время видеозвонков. Камера также корректирует и панорамирует изображение, когда в кадр попадают другие люди.

Цифровой сигнальный процессор и Neural Engine в чипе M1 позволяют улучшить функции основной камеры. В частности, впервые для планшетов серии iPad Pro удалось реализовать поддержку Smart HDR 3. Кроме того, ISP и LiDAR позволяют быстро и точно фокусироваться при съёмке фотографий и видео в условиях слабого освещения.

iPad Pro поддерживает возможность использования аксессуаров, таких как Apple Pencil, Smart Keyboard Folio и Magic Keyboard. Устройство выполнено в корпусе из полностью переработанного алюминия. Для выбора пользователей будут предлагаться версии с 11- и 12,9-дюймовым дисплеями и со встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ.

Заказы на новый планшет Apple iPad Pro можно будет оформить с 30 апреля. Цена 11-дюймовой модели стартует с отметки $799 (Wi-Fi) или $999 (Wi-Fi + 5G). Версия с 12,9-дюймовым дисплеем оценивается от $1099 (Wi-Fi) или $1299 (Wi-Fi + 5G).

Источник: The Verge