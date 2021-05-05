Apple: Epic Games хочет, чтобы мы были как Android, но мы не можем этого допустить

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Судебный процесс между Epic Games и Apple начался, и обе стороны предоставили собственные комментарии в федеральном суде в Окленде, штат Калифорния.

Во вступительном слове адвокат Apple Карен Данн сказала:

«Epic хочет, чтобы мы были как Android, но мы не хотим».

По сути, Epic Games хочет, чтобы Apple разрешила стороннюю загрузку приложений пользователями, чего Apple не позволяет. Далее она добавила:

«Наши потребители этого тоже не хотят».

Напомним, конфликт начался с того, что Epic Games не хотела платить высокие комиссионные отчисления в пользу Apple (30% за каждую совершенную внутриигровую транзакцию) и внедрила в игру Fortnite собственный метод прямой оплаты. Это является прямым нарушением правил Apple, за что компания полностью удалила игру из магазина приложений App Store. В ответ на это Epic Games обвинила Apple в монополизме и препятствовании конкуренции.

Что интересно, платформа Apple приносит практически наименьший доход от игры Fortnite, а больше всего компания Epic Games получает от платформы PlayStation. Но и на этой платформе существует такая же комиссия в размере 30%, как и у Apple. Кроме того, Google убрала Fortnite из Play Store, потому что Fortnite обходила внутренний (и обязательный) механизм оплаты в пользу собственной системы прямых платежей. Платформа Android также приносит очень незначительный доход от Fortnite.

Источник: wccftech