Apple готовит сенсорный MacBook Pro с Dynamic Island, OLED и новым интерфейсом — Марк Гурман

Apple готовит один из самых заметных поворотов в своей истории ноутбуков: сенсорный MacBook Pro с Dynamic Island и обновленным интерфейсом. Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.
По словам людей, знакомых с планами компании, первые Mac с поддержкой прикосновения выйдут осенью и получат Dynamic Island в центре верхней части дисплея. Речь идет об обновленных 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с OLED-панелями — той же технологией органических светодиодов, что используется в iPhone. OLED обеспечивает более глубокий черный цвет, более высокую контрастность и лучшую энергоэффективность по сравнению с традиционными LCD-панелями.
Dynamic Island — элемент экрана с вырезом под камеру и программным интерфейсом, дебютировавший в iPhone в 2022 году. Он позволяет быстро просматривать уведомления, спортивные результаты, элементы управления медиа, а также взаимодействовать со сторонними приложениями, например отслеживать статус доставки еды. На Mac этот блок будет строиться вокруг компактного отверстия под камеру — меньшего, чем «таблеткообразный» вырез в современных iPhone.
Несмотря на сенсорный экран, компания не будет позиционировать MacBook Pro как замену iPad и не будет называть интерфейс «touch-first». Идея заключается в другом: позволить пользователю самостоятельно выбирать, как взаимодействовать с системой — прикосновением или традиционным курсором. Ноутбук сохранит полноразмерную клавиатуру и большой трекпад, а внешне останется близким к актуальной модели.
Интерфейс станет динамическим и будет меняться в зависимости от способа ввода. Если пользователь касается кнопки, система выводит новый тип меню вокруг пальца с релевантными командами для прикосновения. Элементы в строке меню сверху будут увеличиваться для более удобного нажатия. Система также будет анализировать предыдущие действия и показывать наиболее уместные элементы управления. Популярные функции, в частности меню выбора эмодзи, получат оптимизацию под сенсорное управление. В то же время компания не будет делать акцент на сенсорном наборе текста, как это реализовано на iPad.
Дисплей MacBook Pro будет поддерживать стандартные жесты iPhone и iPad: быструю прокрутку, масштабирование изображений и тому подобное. Прошлогодний редизайн Liquid Glass в macOS Tahoe частично подготовил систему к этому шагу. Интерфейс получил больше отступов вокруг иконок и уведомлений, а ползунки в центре управления выглядят оптимизированными для прикосновения.
Сенсорные MacBook Pro с кодовыми названиями K114 и K116 не покажут во время анонсов в начале марта. Их релиз запланировали ближе к концу 2026 года. Представитель компании из Купертино отказался комментировать эти планы.
Бюджетный Apple MacBook получит 8 ГБ памяти и цену, меньшую, чем iPhone 17 Pro
Запуск таких устройств станет стратегическим разворотом, ведь компания годами критиковала идею сенсорных ноутбуков. Соучредитель Стив Джобс называл такой опыт «эргономически ужасным». В 2021 году руководитель аппаратного направления Джон Тернус заявлял, что компания уже создала «лучший сенсорный компьютер» в виде iPad и «действительно ощутимых причин это изменить» не было. Но рынок изменился: сенсорные экраны стали стандартом для многих Windows-ноутбуков, а унификация приложений между платформами упростила перенос сенсорного взаимодействия на Mac.
Apple анонсирует мероприятие в конце января: ожидаются MacBook Pro M5
Источник: Bloomberg
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: