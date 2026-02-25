Apple готовит сенсорный MacBook Pro с Dynamic Island, OLED и новым интерфейсом — Марк Гурман

Apple готовит один из самых заметных поворотов в своей истории ноутбуков: сенсорный MacBook Pro с Dynamic Island и обновленным интерфейсом. Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.





По словам людей, знакомых с планами компании, первые Mac с поддержкой прикосновения выйдут осенью и получат Dynamic Island в центре верхней части дисплея. Речь идет об обновленных 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с OLED-панелями — той же технологией органических светодиодов, что используется в iPhone. OLED обеспечивает более глубокий черный цвет, более высокую контрастность и лучшую энергоэффективность по сравнению с традиционными LCD-панелями.

Dynamic Island — элемент экрана с вырезом под камеру и программным интерфейсом, дебютировавший в iPhone в 2022 году. Он позволяет быстро просматривать уведомления, спортивные результаты, элементы управления медиа, а также взаимодействовать со сторонними приложениями, например отслеживать статус доставки еды. На Mac этот блок будет строиться вокруг компактного отверстия под камеру — меньшего, чем «таблеткообразный» вырез в современных iPhone.

Несмотря на сенсорный экран, компания не будет позиционировать MacBook Pro как замену iPad и не будет называть интерфейс «touch-first». Идея заключается в другом: позволить пользователю самостоятельно выбирать, как взаимодействовать с системой — прикосновением или традиционным курсором. Ноутбук сохранит полноразмерную клавиатуру и большой трекпад, а внешне останется близким к актуальной модели.





Интерфейс станет динамическим и будет меняться в зависимости от способа ввода. Если пользователь касается кнопки, система выводит новый тип меню вокруг пальца с релевантными командами для прикосновения. Элементы в строке меню сверху будут увеличиваться для более удобного нажатия. Система также будет анализировать предыдущие действия и показывать наиболее уместные элементы управления. Популярные функции, в частности меню выбора эмодзи, получат оптимизацию под сенсорное управление. В то же время компания не будет делать акцент на сенсорном наборе текста, как это реализовано на iPad.

Дисплей MacBook Pro будет поддерживать стандартные жесты iPhone и iPad: быструю прокрутку, масштабирование изображений и тому подобное. Прошлогодний редизайн Liquid Glass в macOS Tahoe частично подготовил систему к этому шагу. Интерфейс получил больше отступов вокруг иконок и уведомлений, а ползунки в центре управления выглядят оптимизированными для прикосновения.

Сенсорные MacBook Pro с кодовыми названиями K114 и K116 не покажут во время анонсов в начале марта. Их релиз запланировали ближе к концу 2026 года. Представитель компании из Купертино отказался комментировать эти планы.

Запуск таких устройств станет стратегическим разворотом, ведь компания годами критиковала идею сенсорных ноутбуков. Соучредитель Стив Джобс называл такой опыт «эргономически ужасным». В 2021 году руководитель аппаратного направления Джон Тернус заявлял, что компания уже создала «лучший сенсорный компьютер» в виде iPad и «действительно ощутимых причин это изменить» не было. Но рынок изменился: сенсорные экраны стали стандартом для многих Windows-ноутбуков, а унификация приложений между платформами упростила перенос сенсорного взаимодействия на Mac.

Источник: Bloomberg