Apple MacBook Pro 2026 года избавится от главного недостатка экрана, — инсайдер

Начиная с релиза iPhone 14 Pro в 2022 году, Apple имела в арсенале технологическое решение для сокрытия главной визуальной проблемы современных MacBook — «челки» или notch-выреза. Но несмотря на все, эта конструкция оставалась на месте, нависая над экраном. Похоже, Apple наконец готова избавиться от «челки» в ближайшем большом обновлении линейки MacBook Pro — самом значительном за последние пять лет.

По данные аналитической компании Omdia, Apple готовится вывести на рынок новый MacBook Pro с OLED-дисплеем в 2026 году. OLED — это органические светодиоды, которые, в отличие от традиционных LED-подсвеченных LCD-экранов, обеспечивают более глубокие цвета и «темный черный». Производителем OLED-панелей для ноутбуков Apple, вероятно, станет Samsung, который уже производит дисплеи для 11-дюймовых iPad Pro. На сегодняшний день MacBook Pro (модели 14″ и 16″ образца 2024 года) оснащены mini-LED-дисплеями, которые Apple называет Liquid Retina XDR.

Пока неизвестно, получит ли MacBook Pro ту же технологию Tandem OLED, которую использовали в iPad Pro M4. По информации корейского ресурса DealSite, презентация новых ноутбуков Apple возможна ближе к концу 2026 года.

Но для многих поклонников бренда еще более значимой новостью станет переход от «челки» к вырезу в форме таблетки — по аналогии с Dynamic Island в iPhone. Этот вырез окружает фронтальную камеру и может менять форму в зависимости от приложения. Решение Dynamic Island сначала вызвало скепсис, но со временем стало любимым интерфейсным элементом, потому что позволяет видеть уведомления, управлять музыкой или получать подсказки с карт без перехода между приложениями.

Пока нет информации, будет ли вырез в MacBook Pro динамическим, как в iPhone. Но учитывая тесную интеграцию iPhone и Mac — в частности функцию зеркалирования экрана в macOS Sequoia — такая функциональность кажется логичной. У следующей macOS 26 Tahoe Apple планирует добавить Live Activities — функцию, которая выводит уведомления с iPhone прямо на экран блокировки Mac.

Еще одна новация — Liquid Glass, визуальное изменение интерфейса macOS, которое сделает панель меню полностью прозрачной вместо традиционного серого цвета. На этом фоне старая «челка» будет выглядеть еще более неуместной и устаревшей.

Относительно сроков: Apple ранее планировала обновление MacBook Pro осенью, но по информации Bloomberg и журналиста Марка Гурмана, релиз новой линейки ноутбуков отложен на 2026 год. Ожидается, что Apple представит их в первой половине года с новыми чипами M5, преемниками M4. Но Гурман также предполагает, что модель с OLED-дисплеем могут перенести аж на 2027 год.

Слухи о MacBook с OLED ходят уже не один год. И хотя каждый новый релиз MacBook Pro или MacBook Air приносит немного больше производительности или поддержки внешних мониторов, формат остается неизменным: тот же корпус, та же Magic Keyboard, тот же дисплей с тем же вырезом.

Источник: gizmodo