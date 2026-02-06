Бюджетный Apple MacBook получит 8 ГБ памяти и цену, меньшую, чем iPhone 17 Pro

Apple готовит к запуску новый бюджетный MacBook, который может стать самым доступным ноутбуком компании за последние годы. По данным тайваньского издания Mirror Daily, устройство будет стоить от $699 до $799 и получит ряд упрощений, в частности только 8 ГБ оперативной памяти. Такой шаг связывают с глобальными ограничениями на поставки памяти и стремлением сохранить низкую розничную цену.





Ключевая особенность нового MacBook — процессор Apple A18 Pro. Это тот же чип, который устанавливают в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По уровню производительности он примерно соответствует Apple M1, но имеет более высокую энергоэффективность. Именно это может позволить сделать ноутбук тоньше, легче и с длительным временем автономной работы.

Несмотря на ранние слухи о 12 ГБ оперативной памяти, финальная конфигурация, по информации источников, ограничится 8 ГБ. Это даже на 4 ГБ меньше, чем в современном iPhone 17 Pro. До 2024 года такой объем был базовым для большинства MacBook, однако на фоне современных требований это выглядит шагом назад. В то же время именно такая конфигурация позволяет Apple удержать цену в пределах $699-$799. Для сравнения, сейчас самый дешевый MacBook Air стоит от $899.

According to a report by Taiwan’s Mirror Daily, rising memory prices are not expected to affect Apple’s plans to launch an entry-level MacBook. The report also says that this new entry-level MacBook will be priced around $699–$799, and will feature 8GB of RAM along with the A18… pic.twitter.com/OhEUy7eBa2 — Jukan (@jukan05) February 5, 2026





Экран также станет более компактным. Новинка получит 12,9-дюймовую панель вместо 13,6-дюймового дисплея, который ранее приписывали этому ноутбуку. В качестве визуального отличия Apple планирует использовать яркие цвета корпуса — среди вариантов упоминают желтый и розовый оттенок goose pink.

Среди других ожидаемых характеристик:

контроллер USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/с (1,25 ГБ/с);

отсутствие Громовержца;

алюминиевый корпус, предположительно на базе шасси MacBook Air, но с упрощенной начинкой;

тактильный трекпад;

клавиатура без подсветки.

По оценкам Apple, компания уже обеспечила достаточные поставки памяти и планирует продавать от 5 до 8 млн таких MacBook ежегодно. Это указывает на высокие ожидания относительно спроса, особенно среди пользователей, которым нужен ноутбук для офисных задач, обучения и работы в браузере.

