iPhone или Android? Утечка Cellebrite, которая сломала телефон нападающего на Трампа, раскрывает, что безопаснее

В сеть «слили» внутренние документы Cellebrite — израильской компании по безопасности, программы которой используют спецслужбы для взлома Apple iPhone и Android. Утечка показывает, какие смартфоны она может (или не может) разблокировать.

Cellebrite, с помощью инструмента которой ФБР взломало телефон нападавшего на Трампа, пока не может ломать iPhone с операционной системой iOS 17.4, а также все iPhone 15 не умеют пока взламывать независимо от прошивки. В то же время iPhone 12 и старше, а также Android, взломать очень легко. Документы также показывают, к каким телефонам Android и версиям операционной системы Cellebrite может получить доступ.

Документы называются «Матрица поддержки Cellebrite для iOS» и «Матрица поддержки Cellebrite для Android». Компания предоставляет эти данные клиентам, но не публикует их. Анонимный источник утверждает, что получил их от клиента Cellebrite.

Для всех заблокированных iPhone, которые могут работать с версией 17.4 или более новой, в документе Cellebrite указано «В исследовании» — то есть не факт, что их можно разблокировать с помощью инструментов Cellebrite. Что касается предыдущих версий iOS 17, с 17.1 до 17.3.1, Cellebrite отмечает, что поддержку iPhone XR и iPhone 11. В частности, компания недавно добавила этим моделям поддержку функции Supersonic BF (brute force, «группа сила», полный перебор), для которой обещают быстрый результат.

Поддержка iPhone 12 и более новых операционных систем «появится в ближайшее время». Другими словами, Cellebrite может разблокировать только iPhone с предпоследней версией iOS, которые были выпущены почти пять лет назад.

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Также Cellebrite не охватывает все заблокированные устройства Android, хотя «ломает» большинство из них. Компания не может заставить отключенные Google Pixel 6, 7 или 8 выдать данные пользователей. Самой новой версией Android на момент выхода документов Cellebrite была Android 14, выпущенная в октябре 2023 года. Pixel 6 вышел в 2021 году.

Cellebrite подтвердила подлинность утечки документов:

«Как и у любой другой компании, занимающейся программным обеспечением, документы разработаны, чтобы помочь нашим клиентам понять технологические возможности Cellebrite, когда они проводят этические, юридически санкционированные расследования, связанные с ограничениями ордера на обыск или согласия владельца на обыск. Причина, по которой мы открыто не рекламируем наши обновления, заключается в том, чтобы злоумышленники не имели информации, которая может способствовать их преступной деятельности. … Cellebrite не продает [ПО] в страны, к которым введены санкции правительств США, ЕС, Великобритании или Израиля, или [которые внесены] в черный список FATF. Мы работаем только с теми клиентами, которые, по нашему мнению, будут действовать законно и не будут противоречить правам на конфиденциальность или правам человека», — пишет Виктор Райан Купер, старший директор по корпоративным коммуникациям и контенту Cellebrite.

В рекламе Cellebrite Premium говорится, что программа способна получить пароль для «почти всех современных мобильных устройств, включая последние версии iOS и Android». Похоже, это заявление не совсем соответствует полученным документам.

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Источник: 404 Media

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