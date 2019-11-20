Apple ищет главного разработчика для создания нового поколения медиа-приложений для Windows





Компания Apple формирует команду разработчиков программного обеспечения, которая займется разработкой медиа-приложений для Windows. Об этом свидетельствует соответствущая вакансия на сайте Apple — компания ищет старшего разработчика ПО для «создания нового поколения медиа-приложений для Windows».

В описании вакансии сказано, что это работа для тех, кто безумно любит музыку и коддирование. А среди прочих требований Apple к претендентам указывается, что опыт работы с приложениями Universal Windows Platform (UWP) — большой плюс.

В последнем крупном обновлении macOS разделила медиаплеер iTunes на три отдельные приложения — «Музыка», Apple TV и «Подкасты». В то же время на Windows по-прежнему работают устаревшие приложения iTunes и iCloud. Кроме того, сервис Apple Music, который недавно получил браузерную версию, и Apple TV+ также не имеют полноценных приложений для Windows.

Упоминание опыта разработки универсальных приложений (UWP) для Windows 10 может говорить о том, что Apple хочет выпустить отдельные приложения своих основных сервисов не только для Windows 10, но и для Xbox One. В первую очередь от этого может выиграть онлайн-кинотеатр Apple TV+, поскольку сейчас нет простой и удобной возможности смотреть контент на Xbox One.

Когда именно выйдут эти новые медиа-приложения, неясно, но тот факт, что Apple инвестирует в поддержку Windows 10, является хорошей новостью для владельцев соответствующих устройств, которые выиграют от новых, оптимизированных для сенсорных экранов приложений Apple.

Источник: Neowin