Новости Софт 05.09.2024 в 10:27 comment views icon

Apple лидирует среди компаний, которые чаще всего передают данные пользователей госорганам

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple лидирует среди компаний, которые чаще всего передают данные пользователей госорганам

За последние 10 лет количество запросов правоохранителей о данных пользователей, которые поддержала Apple, выросло на 500%.

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Новый отчёт Surfshark, на который ссылается сайт Phonearena, включал запросы отправленные в течение 10 лет — всего 9 млн случаев в 190 странах, направленных в такие компании, как Apple, Google, Microsoft и Meta.

Apple — лідер серед компаній, які найчастіше передають дані користувачів держорганам

Ниже в процентах показано сколько запросов компании поддержали из общего количества:

  • Apple: 82,04% всех запросов
  • Google: 72,88% всех запросов
  • Meta: 72,81% всех запросов
  • Microsoft: 67,42% всех запросов

В отчете утверждается, что количество запросов относительно данных пользователей растет ежегодно: особенно насыщенным стал 2022 год, на который приходилось около 25% всех случаев, упомянутых в отчете.

Карта показує загальну кількість запитів щодо акаунтів, надісланих урядовими установами країн з 2013 по 2022 рік.
Карта показывает общее количество запросов по аккаунтам, направленным правительствами с 2013 по 2022 год.

Больше всего запрашивают данные власти США и ЕС (Германия, Франция, Ирландия, Португалия и Бельгия) — 58% от общего количества с 2013 по 2022 год. Большинство запросов касаются уголовных расследований.

Apple возглавляет топ по поддержке запросов еще с 2016 года, хотя и внедряет немало усилий по конфиденциальности пользователей.

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