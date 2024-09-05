Apple лидирует среди компаний, которые чаще всего передают данные пользователей госорганам

За последние 10 лет количество запросов правоохранителей о данных пользователей, которые поддержала Apple, выросло на 500%.
Новый отчёт Surfshark, на который ссылается сайт Phonearena, включал запросы отправленные в течение 10 лет — всего 9 млн случаев в 190 странах, направленных в такие компании, как Apple, Google, Microsoft и Meta.
Ниже в процентах показано сколько запросов компании поддержали из общего количества:
- Apple: 82,04% всех запросов
- Google: 72,88% всех запросов
- Meta: 72,81% всех запросов
- Microsoft: 67,42% всех запросов
В отчете утверждается, что количество запросов относительно данных пользователей растет ежегодно: особенно насыщенным стал 2022 год, на который приходилось около 25% всех случаев, упомянутых в отчете.
Больше всего запрашивают данные власти США и ЕС (Германия, Франция, Ирландия, Португалия и Бельгия) — 58% от общего количества с 2013 по 2022 год. Большинство запросов касаются уголовных расследований.
Apple возглавляет топ по поддержке запросов еще с 2016 года, хотя и внедряет немало усилий по конфиденциальности пользователей.
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