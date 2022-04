Apple начинает удалять из App Store приложения, которые давно не получали обновлений

Компания Apple решила бороться со старыми и заброшенными приложениями, которые больше не получают обновлений. Компания отправила электронное письмо разработчикам соответствующих приложений, и в нём указывает, что удалит из App Store приложения, которые «не обновлялись в течение значительного времени».

Чтобы приложения и далее оставались в App Store, разработчикам нужно отправить обновление на утверждение на протяжении 30 дней. Если обновление не поступит на протяжении указанного периода времени, Apple удалит приложение из продажи. При этом ранее загруженные копии приложения и далее продолжат работать на устройствах пользователей.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022