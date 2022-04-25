Apple начинает удалять из App Store приложения, которые давно не получали обновлений

Компания Apple решила бороться со старыми и заброшенными приложениями, которые больше не получают обновлений. Компания отправила электронное письмо разработчикам соответствующих приложений, и в нём указывает, что удалит из App Store приложения, которые «не обновлялись в течение значительного времени».

Чтобы приложения и далее оставались в App Store, разработчикам нужно отправить обновление на утверждение на протяжении 30 дней. Если обновление не поступит на протяжении указанного периода времени, Apple удалит приложение из продажи. При этом ранее загруженные копии приложения и далее продолжат работать на устройствах пользователей.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old. It's part of their App improvement system. This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale. This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR — Protopop Games (@protopop) April 23, 2022

Некоторые разработчики выразили обеспокоенность таким решением Apple. Например, Роберт Кабве из Protopop Games написал в Twitter, что компания из Купертино угрожает удалить его полнофункциональную игру Motivoto, потому что она не обновлялась с марта 2019 года. Коста Элефтериу – разработчик клавиатуры FlickType для Apple Watch – также говорит, что Apple удалила версию его приложения для слабовидящих, потому что она не обновлялась 2 года. Хотя некогда суперпопулярное приложение Pocket God по-прежнему остаётся в App Store, несмотря на то, что оно получило последнее обновление в 2015 году. Некоторые другие разработчики также заявляют, что Apple удаляет их игры и приложения, и у них не было времени обновить их.

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time” Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4 — emilia ✨ (@lazerwalker) April 23, 2022

На странице App Store Improvements компания сообщает:

«Мы реализуем непрерывный процесс оценки приложений, удаляя приложения, которые больше не работают должным образом, не соответствуют текущим рекомендациям по проверке или устарели».

На странице нет метки времени, поэтому не понятно, когда Apple опубликовала или обновила публикацию в последний раз.

Источник: The Verge