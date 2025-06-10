Apple watchOS 26 — ИИ-тренер, перевод и жест «махни и забудь»

Похоже, Apple окончательно решила, что смарт-часы должны знать о вас все — и немного больше. На WWDC 2025 компания представила watchOS 26, которая не просто обновляет интерфейс и добавляет новые фишки, но и буквально говорит с вами, если вы это позволите. Так что если раньше Apple Watch был просто трекером активности, теперь он еще и ваш персональный тренер, языковой переводчик и маленький телепат в жидком стекле.

Что нового в watchOS 26?

Во-первых, Liquid Glass. Новый визуальный стиль теперь и на часах: прозрачные виджеты, уведомления, элементы управления, центр управления и даже циферблаты. Apple в этом году особенно старается сделать все свои системы похожими на смесь дизайнов iOS и visionOS.

Во-вторых, новый жест — взмах запястьем. Просто взмахните рукой, и часы выключат будильник, отменят вызов или свернут сообщение. Никакого касания — часы и так знают, чего вы хотите. Эта функция будет работать на Apple Watch 9 и более новых версиях.

Еще из нового, приложение Notes теперь доступно и на часах. Можно создавать заметки, отмечать списки дел и закреплять важное. Live Listen предлагает новые опции: субтитры в реальном времени или дистанционное управление — полезно для людей с нарушением слуха или просто если вокруг шумно.

ИИ в спорте: Workout Buddy

Вы бы не подумали, но теперь даже во время пробежки вас поддержит ИИ. Workout Buddy — это нечто среднее между виртуальным тренером и мотивационным спикером. Во время тренировки он подбадривает, напоминает о достижениях, хвалит за прогресс и не забывает в конце сессии сказать, что вы молодец (или немного поднажмите в следующий раз). Пока что работает на английском, и преимущественно с самыми популярными типами тренировок, но очевидно — дальше будет.

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Само приложение Workout тоже обновили. Добавили угловые кнопки для быстрого доступа к настройкам и музыке, а Apple Music попытается сам подбирать вам плейлист, в зависимости от типа тренировки и вашего музыкального вкуса. Да, теперь даже бежать с правильным ритмом поможет алгоритм.

Другие умные функции

Перевод сообщений в реальном времени — если у вас iPhone с поддержкой Apple Intelligence, то Messages на часах сможет автоматически переводить поступающий текст и ваши ответы.

Smart Stack теперь предлагает контекстные подсказки. Они будут появляться на дисплее и намекать на возможные действия, в зависимости от вашего места, времени или активности. Например, часы смогут предложить вам начать тренировку по пилатесу, когда вы прибываете в студию в обычное время занятий, или предложить Backtrack, который поможет вам вернуться к предыдущему пути, если вы находитесь в отдаленном месте без сигнала.

watchOS 26 будут поддерживать все Apple Watch, начиная с Series 6, второе поколение SE, а также обе модели Ultra. Правда, не все функции будут доступны на каждой модели — особенно те, что касаются Apple Intelligence. Для этого еще нужен iPhone 11 или новее, который тянет ИИ-функции Apple.

С watchOS 26 компания из Купернтино сделала Apple Watch еще умнее — и одновременно более человечным. Теперь часы не просто следят за вашими шагами, а пытаются понимать контекст вашей жизни, поддерживать в спорте, переводить в путешествиях и быть полезным каждый день. Должно быть удобно.

Источник: The Verge