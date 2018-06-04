Apple не планирует объединять iOS и macOS, но мобильные приложения появятся на компьютерах компании

Слухи о том, что Apple собирается объединить iOS и macOS ходят достаточно давно — обе OC основаны на UNIX и развивая свою экосистему компания постоянно адаптирует функции, которые появляются на одной платформе, к остальным продуктам. Достаточно вспомнить последние MacBook с TouchBar и сканером отпечатков пальцев TouchID и функциональность нативных приложений, которая позволяет продолжить прослушивание подкаста, чтение книги с того же места на другом девайсе, или «общий» буфер обмена.

Поэтому на прошедшей конференции для разработчиков WWDC 2018 Apple решила ответить на вопрос, который многие хотели бы задать — собирается ли компания объединять iOS и macOS? Официально — нет. Каждое из устройств используется для решения своих задач и их любят за уникальные функции. Но у разработчиков все же появится возможность адаптировать свои iOS-приложения для работы на компьютерах под управлением macOS.

Первые такие приложения Apple разработала сама — в новой macOS Mojave, бета-версия которой станет доступна уже 5 июня (релиз осенью) будет 4 программы, которые пришли из iOS: News, Stocks, Home, Voice Memos.

Разработчики получат возможность адаптировать свои приложения в конце 2019 года — для этого компания разработает специальный фреймворк, который позволит адаптировать сенсорную схему управления приложением, которая используется на смартфонах и планшетах к «органам управления» компьютеров — тачпада (мыши) и клавиатуры.