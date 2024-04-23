Apple — нет, Samsung можно. Южная Корея запретит iPhone для военных из соображений безопасности

По данным издания The Korea Gerald, военные Южной Кореи рассматривают полный запрет на использование Apple iPhone на военных объектах из-за беспокойства относительно возможной утечки конфиденциальной информации через записи голоса.

Группа высокопоставленных офицеров, пожелавших остаться анонимными, сообщили, что 11 апреля штаб ВВС страны опубликовал объявление на сервере внутренней сети военных, в котором содержится указание о полном запрете любых устройств, способных записывать голос и не позволяющих сторонним приложениям управлять их функциями, начиная с 1 июня. Конкретно iPhone названы устройствами, подпадающими под запрет. Решение о запрете iPhone в корейской армии было принято на совместных заседаниях, проведенных штабом армии, флота и воздушных сил.

«Неизбежно блокировать любой вид записи голоса, не только формальное общение, включая встречи, офисные разговоры, деловые объявления и жалобы и консультации с общественностью, но также неформальное общение, такое как частные телефонные звонки (в пределах военные сооружения)», — говорится в документе.

Запрет должен был бы охватывать все типы смартфонов, умных часов и других носимых устройств. Источники, однако, утверждали, что смартфоны на базе Android, в основном от Samsung Electronics, будут освобождены от запрета, тогда как в документе прямо указано, что «пронос iPhone будет полностью запрещен».

Причина, по которой именно iPhone будут запрещены, а смартфоны на базе Android, такие как серия Galaxy от Samsung, якобы заключается в том, что iPhone не полностью соответствуют ограничениям, изложенным Национальной оборонной мобильной безопасностью — военным приложением для управления мобильными устройствами. При активации приложения безопасности оно ограничивает несколько функций смартфона, включая камеру, Wi-Fi, модем, функции USB и микрофон. Однако Apple не позволяет приложениям сторонних разработчиков управлять функциями iPhone, кроме камеры.

Дискуссии о потенциальном запрете на iPhone начались в сентябре прошлого года, когда SK Telecom, ведущий телекоммуникационный оператор страны, представил беспрецедентную функцию записи звонков для iPhone через приложение A-Dot. Изначально iPhone от Apple не поддерживает функции записи звонков из-за проблем с конфиденциальностью, поскольку во многих штатах США, включая Калифорнию, запрещено записывать голосовые звонки без согласия другого лица.

В Корее запись звонка является законной, но случаи злоупотреблений, например нарушение частной жизни, могут подлежать юридическому наказанию. Многие пользователи Galaxy говорят, что они продолжают использовать телефоны Samsung в основном благодаря функции записи звонков. Почти семеро из 10 жителей Кореи пользуются телефонами Galaxy.

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Военное приложение безопасности критикуют за его ненадежность. В зависимости от того, какая версия Android установлена в телефоне, приложение. Однако другой военный чиновник заявил, что этот недостаток, вероятно, будет устранен позже путем обновления.

Между тем Национальная комиссия по правам человека Кореи в марте постановила, что обязательство всех военных в каждом месте устанавливать программу безопасности является чрезмерным ограничением прав человека. Комиссия рекомендовала министру обороны создать положение о принудительной установке приложения безопасности в соответствующем законе о военной безопасности. Также рекомендовано ограничить обязательную установку программы только для необходимого персонала и мест.

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