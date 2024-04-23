Новости Софт 23.04.2024 в 20:23 comment views icon

Apple — нет, Samsung можно. Южная Корея запретит iPhone для военных из соображений безопасности

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Андрей Русанов

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По данным издания The Korea Gerald, военные Южной Кореи рассматривают полный запрет на использование Apple iPhone на военных объектах из-за беспокойства относительно возможной утечки конфиденциальной информации через записи голоса.

Группа высокопоставленных офицеров, пожелавших остаться анонимными, сообщили, что 11 апреля штаб ВВС страны опубликовал объявление на сервере внутренней сети военных, в котором содержится указание о полном запрете любых устройств, способных записывать голос и не позволяющих сторонним приложениям управлять их функциями, начиная с 1 июня. Конкретно iPhone названы устройствами, подпадающими под запрет. Решение о запрете iPhone в корейской армии было принято на совместных заседаниях, проведенных штабом армии, флота и воздушных сил.

«Неизбежно блокировать любой вид записи голоса, не только формальное общение, включая встречи, офисные разговоры, деловые объявления и жалобы и консультации с общественностью, но также неформальное общение, такое как частные телефонные звонки (в пределах военные сооружения)», — говорится в документе.

Запрет должен был бы охватывать все типы смартфонов, умных часов и других носимых устройств. Источники, однако, утверждали, что смартфоны на базе Android, в основном от Samsung Electronics, будут освобождены от запрета, тогда как в документе прямо указано, что «пронос iPhone будет полностью запрещен».

  • Причина, по которой именно iPhone будут запрещены, а смартфоны на базе Android, такие как серия Galaxy от Samsung, якобы заключается в том, что iPhone не полностью соответствуют ограничениям, изложенным Национальной оборонной мобильной безопасностью — военным приложением для управления мобильными устройствами. При активации приложения безопасности оно ограничивает несколько функций смартфона, включая камеру, Wi-Fi, модем, функции USB и микрофон. Однако Apple не позволяет приложениям сторонних разработчиков управлять функциями iPhone, кроме камеры.

Дискуссии о потенциальном запрете на iPhone начались в сентябре прошлого года, когда SK Telecom, ведущий телекоммуникационный оператор страны, представил беспрецедентную функцию записи звонков для iPhone через приложение A-Dot. Изначально iPhone от Apple не поддерживает функции записи звонков из-за проблем с конфиденциальностью, поскольку во многих штатах США, включая Калифорнию, запрещено записывать голосовые звонки без согласия другого лица.

В Корее запись звонка является законной, но случаи злоупотреблений, например нарушение частной жизни, могут подлежать юридическому наказанию. Многие пользователи Galaxy говорят, что они продолжают использовать телефоны Samsung в основном благодаря функции записи звонков. Почти семеро из 10 жителей Кореи пользуются телефонами Galaxy.

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Военное приложение безопасности критикуют за его ненадежность. В зависимости от того, какая версия Android установлена в телефоне, приложение. Однако другой военный чиновник заявил, что этот недостаток, вероятно, будет устранен позже путем обновления.

Между тем Национальная комиссия по правам человека Кореи в марте постановила, что обязательство всех военных в каждом месте устанавливать программу безопасности является чрезмерным ограничением прав человека. Комиссия рекомендовала министру обороны создать положение о принудительной установке приложения безопасности в соответствующем законе о военной безопасности. Также рекомендовано ограничить обязательную установку программы только для необходимого персонала и мест.

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