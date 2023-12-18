Китай усиливает негласный запрет на использование iPhone и других иностранных устройств

Китай усиливает протекционизм и переносит его на сферу мобильных устройств. Все больше китайских агентств и поддерживаемых государством компаний по всей стране просят своих сотрудников не приносить на работу Apple iPhone и другие иностранные устройства, сообщают люди, знакомые с ситуацией.

Уже более десяти лет Китай стремится снизить зависимость от иностранных технологий, прося государственные компании, такие как банки, перейти на местное программное обеспечение и продвигая отечественное производство полупроводниковых чипов. В последнее время эта тенденция усилилась и теперь затрагивает больше сфер.

За последние месяцы несколько государственных компаний и правительственных ведомств как минимум в 8 провинциях дали своим сотрудникам указание начать продвигать местные бренды. В декабре более мелкие компании и агентства в городах нижнего уровня из провинций, включая Чжэцзян, Шаньдун, Ляонин и центральный Хэбэй, где находится крупнейший в мире завод по производству iPhone, издали собственные устные директивы по этому поводу.

Еще в сентябре агентство Reuters сообщило, что сотрудникам как минимум трех министерств и государственных органов было приказано не использовать iPhone на работе.

Apple пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Источник: Reuters