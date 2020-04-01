Apple обеспечила поддержку своих кодеков ProRes RAW и для Windows

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Создатели видео, которые работают с продуктами Apple Mac, вероятно, уже знакомы с семейством видеокодеков ProRes, которые позволяют объединить хорошие результаты при редактировании и качество изображения. Недавно Apple представила продвинутые версии кодеков ProRes RAW и ProRes RAW HQ, предназначенные для создания HDR-контента в профессиональном программном обеспечении, подобном собственному Apple Final Cut Pro.

Как правило, при работе с такими кодеками приходится использовать устройства Mac. Но теперь у пользователей появится большая свобода выбора, так как и на платформе Windows также появилась возможность использования этих кодеков. Так, Apple выпустила бета-версию кодеков ProRes RAW для Windows, что позволяет определённым приложениям обрабатывать соответствующие файлы.

В перечне совместимых программ на текущий момент значится набор творческих приложений Adobe (After Effects, Media Encoder, Premiere Pro и Premiere Rush). При этом пользователям потребуется устанавливать бета-версии этих приложений, чтобы кодеки работали должным образом.

Кодеки ProRes RAW для Windows доступны для загрузки по следующему адресу. Необходимо отметить, что поддерживается только 64-разрядная версия Windows 10.

Источник: neowin