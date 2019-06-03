Apple обновила CarPlay, изменив интерфейс главного экрана и добавив предложения Siri





Apple представила самое большое обновление своей автомобильной системы CarPlay с момента её выпуска. Новая версия получила существенный редизайн и теперь больше соответствует своему предназначению, лишившись интерфейса, свойственного iOS.

До сих пор CarPlay по большому счёту оставалась забытой с момента своего дебюта в 2014 году. Большинство автомобилей на текущий момент уже совместимы с системой Apple, однако решения конкурентов во многом выглядят значительно лучше. Данное обновление – это большой шаг компании в нужном направлении. Ключевым изменением в новой версии CarPlay стал главный экран, на котором теперь отображается только актуальная информация. Вместо сетки значков обычных приложений пользователи смогут видеть карту и маршрут, элементы управления музыкой и устройствами HomeKit, а также подсказки и команды Siri для соответствующих приложений в зависимости от текущего местоположения или времени суток.

В дополнение к этому, Apple обновила приложение календаря, чтобы предоставить водителям полный обзор дел на текущий день, а также приложение «Музыка», в котором главный акцент был сделан на обложки альбомов. Отныне пользователи смогут активировать Siri командой, но голосовой помощник не занимает весь экран и не блокирует доступ к отображаемой информации на дисплее. Siri теперь поддерживает сторонние приложения, включая Pandora и Waze, которые появились в CarPlay в прошлом году.

Тем не менее обновленная CarPlay оставила много вопросов, на которые Apple не дала ответов. Например, будет ли система работать на старых моделях автомобилей с устаревшим оборудованием; с какими моделями iPhone она будет совместима; как работает масштабирование на автомобильных системах с разными разрешениями экрана.

Источник: Techcrunch