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Apple обновила правила App Store и разрешила автосписание средств при подорожании подписки без согласия клиента — при соблюдении определенных условий

Apple обновила правила App Store и разрешила автосписание средств при подорожании подписки без согласия клиента — при соблюдении определенных условий

Apple обновила политику подписки, которая автоматически будет списывать деньги с карточки при повышении стоимости подписки, если она не превышает определенных лимитов. До сих пор, если приложение или сервис, которые работали с платной подпиской, повышали цены, владелец iPhone получил уведомление, чтобы он принял или не принял повышение платы.

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Несмотря на то, что такая система позволяла пользователям иметь больший контроль над подписками, компания считает, что у этой системы есть недостатки. Например – возможность потерять подписку, если пользователь забудет принять новые условия.

Обновление политики позволяет разработчикам увеличить стоимость подписки, чтобы она автоматически продлевалась на всех устройствах Apple, у которых она есть, при условии, что увеличение не превышает 50 долларов или не на 50% дороже, чем стоит полная годовая подписка. Для приложений с более короткими сроками подписок условия для автоматического продления заключаются в том, что увеличение не должно превышать $5 или 50% от стоимости подписки.

Хотя продление подписки будет производиться автоматически, Apple будет уведомлять вас о загрузке различными способами: по электронной почте, с помощью push-уведомлений или сообщений в самом приложении.

Однако может случиться так, что пользователь удалит или проигнорирует эти уведомления, и в конце месяца, когда Apple взимает плату за подписки, с карточки могут списать больше, чем обычно.

Все эти изменения будут применяться как к iPhone, iPad, так и к Mac, и, конечно же, пользователь сможет получить доступ к информации об изменениях в любое время, отменить свою подписку и повторно активировать ее столько раз, сколько пожелает.

В Украине стала доступна единая подписка ‌Apple One, но с оплатой в долларах (индивидуальная стоит $9,99 в месяц)


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