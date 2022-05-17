Apple обновила правила App Store и разрешила автосписание средств при подорожании подписки без согласия клиента — при соблюдении определенных условий

Apple обновила политику подписки, которая автоматически будет списывать деньги с карточки при повышении стоимости подписки, если она не превышает определенных лимитов. До сих пор, если приложение или сервис, которые работали с платной подпиской, повышали цены, владелец iPhone получил уведомление, чтобы он принял или не принял повышение платы.

Несмотря на то, что такая система позволяла пользователям иметь больший контроль над подписками, компания считает, что у этой системы есть недостатки. Например – возможность потерять подписку, если пользователь забудет принять новые условия.

Обновление политики позволяет разработчикам увеличить стоимость подписки, чтобы она автоматически продлевалась на всех устройствах Apple, у которых она есть, при условии, что увеличение не превышает 50 долларов или не на 50% дороже, чем стоит полная годовая подписка. Для приложений с более короткими сроками подписок условия для автоматического продления заключаются в том, что увеличение не должно превышать $5 или 50% от стоимости подписки.

Хотя продление подписки будет производиться автоматически, Apple будет уведомлять вас о загрузке различными способами: по электронной почте, с помощью push-уведомлений или сообщений в самом приложении.

Однако может случиться так, что пользователь удалит или проигнорирует эти уведомления, и в конце месяца, когда Apple взимает плату за подписки, с карточки могут списать больше, чем обычно.

Все эти изменения будут применяться как к iPhone, iPad, так и к Mac, и, конечно же, пользователь сможет получить доступ к информации об изменениях в любое время, отменить свою подписку и повторно активировать ее столько раз, сколько пожелает.