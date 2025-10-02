Apple откладывает Vision Pro 2, чтобы создать собственные Ray-Ban, — Марк Гурман

Apple откладывает модернизацию Vision Pro ради ускорения разработки смарт-очков с ИИ.

Такое решение было принято из-за не слишком высокой популярности Vision Pro и роста конкуренции с Meta. Сейчас в Apple рассчитывают на элегантные, легкие смарт-очки на базе Apple Intelligence.

Изменения предусматривают перераспределение работников, работавших над редизайном Vision Pro, и их привлечение к разработке новых смарт-очков. В Apple работают над двумя моделями, релиз которых должен состояться в разные сроки.

В частности, первая модель под названием N50 будет работать как вспомогательное устройство, совместимое с iPhone для обработки данных. Она не будет иметь собственного дисплея. Ее планируют представить в 2026 году, а вывести на рынок в 2027.

Одновременно с этим в Apple пытаются ускорить сроки разработки более продвинутой модели со встроенным дисплеем. Изначально презентация была запланирована на 2028 год. Она призвана составить конкуренцию аналогичным продуктам Meta и других компаний, которые уже выпущены на рынок.

Изменение приоритетов состоялось из-за не слишком успешного релиза Vision Pro. В Apple сочли VR-гарнитуру за $3 тыс. 499 слишком сложной, тяжелой и дорогой для широкого использования. Успех будущих смарт-очков Apple будет зависеть от возможностей Apple Intelligence и обновленного и усовершенствованного ИИ-помощника Siri, который должен появиться в марте следующего года. Сами очки будут оснащены фирменным чипом, камерами для съемки медиаконтента и функцией голосового управления.

Apple также изучает возможность использования в устройстве набора функций для отслеживания состояния здоровья. В компании годами планировали выпустить упрощенную версию Vision Pro, однако от этого в конце концов отказались в пользу масштабной модернизации, которая предусматривала новый дизайн и более легкую раму.

Кроме этого в Apple отказались от выпуска очков под кодовым названием N107, которые должны были служить внешним цифровым дисплеем для Mac и других устройств компании. Apple все еще планирует небольшое обновление текущего дизайна Vision Pro с более быстрым процессором уже в конце этого года.

У Meta тоже были проблемы с продажей закрытых гарнитур смешанной реальности. Эти устройства не стали для компании хитом продаж, даже несмотря на то, что стоят они в разы дешевле Vision Pro. Достигнув большего успеха с очками и искусственным интеллектом, Meta в этом году отказалась от выпуска новой гарнитуры смешанной реальности.

Источники: Bloomberg; NotebookCheck