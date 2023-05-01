Apple перерабатывает интерфейс watchOS, сосредотачиваясь на виджетах — Марк Гурман

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple работает над значительным обновлением операционной системы watchOS. Якобы компания перерабатывает пользовательский интерфейс Apple Watch, чтобы сделать виджеты «центральной частью» взаимодействия с часами.

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По словам Гурмана, Apple возвращает в интерфейс элементы системы Glances, которая была частью оригинальной watchOS. При этом компания заимствует «стиль» виджетов, которые Apple представила вместе с iOS 14. Новый интерфейс будет «напоминать» циферблат Siri, который компания представила в watchOS 4 в 2017 году. Однако интерфейс будет функционировать как наложение для любого циферблата, который захочет использовать пользователь.

«Это также похоже на стеки виджетов», — добавляет Гурман, ссылаясь на функцию iOS, которая позволяет прокручивать виджеты, которые пользователь разместил друг над другом.

Вместе с тем Apple тестирует обновление функций физических кнопок Apple Watch. Благодаря редизайну интерфейса нажатие на Digital Crown может запустить новый вид виджетов операционной системы, а не на главный экран, как это происходит в watchOS 9.

Гурман предполагает, что Apple сначала планирует сделать новый интерфейс необязательным. Это позволит избежать раздражения пользователей, которые привыкли к существующей версии. Вероятно, новшество будет анонсировано на мероприятии WWDC 2023, которое будет проходить примерно через месяц.

Источник: Engadget