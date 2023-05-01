Новости Софт 01.05.2023 в 11:31

Apple перерабатывает интерфейс watchOS, сосредотачиваясь на виджетах — Марк Гурман

Вадим Карпусь

Автор новостей

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple работает над значительным обновлением операционной системы watchOS. Якобы компания перерабатывает пользовательский интерфейс Apple Watch, чтобы сделать виджеты «центральной частью» взаимодействия с часами.

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По словам Гурмана, Apple возвращает в интерфейс элементы системы Glances, которая была частью оригинальной watchOS. При этом компания заимствует «стиль» виджетов, которые Apple представила вместе с iOS 14. Новый интерфейс будет «напоминать» циферблат Siri, который компания представила в watchOS 4 в 2017 году. Однако интерфейс будет функционировать как наложение для любого циферблата, который захочет использовать пользователь.

«Это также похоже на стеки виджетов», — добавляет Гурман, ссылаясь на функцию iOS, которая позволяет прокручивать виджеты, которые пользователь разместил друг над другом.

Вместе с тем Apple тестирует обновление функций физических кнопок Apple Watch. Благодаря редизайну интерфейса нажатие на Digital Crown может запустить новый вид виджетов операционной системы, а не на главный экран, как это происходит в watchOS 9.

Гурман предполагает, что Apple сначала планирует сделать новый интерфейс необязательным. Это позволит избежать раздражения пользователей, которые привыкли к существующей версии. Вероятно, новшество будет анонсировано на мероприятии WWDC 2023, которое будет проходить примерно через месяц.

Источник: Engadget


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