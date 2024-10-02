Apple планирует объединить кнопки громкости и Action Button в iPhone 17 Pro — Инсайдер

В течение последних нескольких лет неоднократно ходили слухи, что Apple планирует перейти на твердотельные решения для своих кнопок на iPhone. Однако компания выпустила уже два поколения iPhone после появления первой новости по этому поводу. Теперь новая порция информации свидетельствует, что Apple откажется от кнопки Action Button и объединит ее с кнопкой регулировки громкости на моделях iPhone 17 Pro.

Что касается твердотельной кнопки, iPhone должен был иметь одну, но длинную кнопку громкости, которая не была бы механической по своей природе. А для тактильного ощущения нажатия планировалось использовать тактильную обратную связь на базе Taptic Engine, подобно тому, как компания реализовала кнопку управления камерой.

Инсайдер Маджин Бу рассказывает об изменениях, которые произойдут в модели iPhone 17 Pro. В следующем году Apple планирует объединить кнопки громкости и Action Button, чтобы минимизировать отвлечения. Исходя из последних тенденций, можно ожидать, что компания может использовать емкостную сенсорную технологию, подобную кнопке Camera Control Button. Она действует как стандартная кнопка, но она также имеет встроенные емкостные элементы управления, что означает, что вы можете пролистывать вверх и вниз для различных задач.

Для объединения кнопки громкости и Action Button было бы логично использовать ту же технологию. Например, стандартное нажатие инициирует управление кнопкой Action Button, в то время как базовое касание и жест проведения по кнопке регулируют громкость устройства. Это лишь предположение, и окончательная реализация для моделей iPhone 17 Pro может быть совсем другой.

Источник: wccftech

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