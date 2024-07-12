Тим Кук использует Apple Vision Pro «во всех аспектах повседневной жизни». Но продажи не идут

Генеральный директор Apple Тим Кук использует Apple Vision Pro ежедневно. Об этом он рассказал в интервью ресурсу The Sun. Кук сказал, что он использует Vision Pro «во всех аспектах [своей] повседневной жизни».

В частности, Кук сказал, что использовал гарнитуру для просмотра третьего сезона Теда Лассо, а также смотрел другой контент Apple TV+ с помощью гарнитуры.

«Так что возможность для меня попасть в то положение, в котором я хочу находиться, в частности лежать плашмя, и направить экран на потолок, является невероятным опытом. И, конечно, это 100-футовый экран. Я имею в виду, что это удивительный уровень развлечений, который она обеспечивает», ─ расхваливает гарнитуру Тим Кук.

Далее Кук сказал, что он считает многозадачность «гораздо более эффективной» в Vision Pro благодаря поддержке нескольких окон, которые можно разместить в физическом пространстве пользователя. К другим преимуществам он отнес легкую возможность управления жестами, которые работают «так, как работает ваш разум». Он добавил, что описать словами впечатления от гарнитуры очень трудно, поэтому приглашает заинтересованных лиц посетить демонстрацию.

Несмотря на все эти преимущества первая гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro не пользуется большим спросом. На домашнем рынке — в США — компания еще не смогла реализовать 100 тыс. устройств с момента презентации. Улучшить ситуацию может выход на другие рынки. И именно запуску гарнитуры в Великобритании было посвящено интервью Кука.

Однако по данным IDC, ожидается, что продажи Apple Vision Pro в текущем квартале упадут на 75%. Одной из главных причин слабых продаж называют слишком высокую цену на уровне $3499. Аналитик Минг-Чи Куо добавляет, что пользователи даже после покупки гарнитуры часто возвращают ее из-за ограниченной полезности Apple Vision Pro.

Вместе с тем ожидается, что в течение 2024 года будет реализовано менее 500 тыс. таких устройств. Улучшить ситуацию может более дешевая версия гарнитуры, над которой работают специалисты Apple. Ожидается, что она будет стоить примерно вдвое меньше.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Источник: macrumors, wccftech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.