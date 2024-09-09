Apple покажет новые iPad Mini и Mac с M4 на отдельном событии в октябре, — Марк Гурман

Сегодняшняя презентация iPhone 16 — не единственное мероприятие Apple, посвященное новым устройствам в 2024 году.

Учитывая сообщение Марка Гурмана из Bloomberg, Apple может назначить отдельное событие на октябрь, посвященное показу iPad и Mac (раньше в отчетах говорили о ноябре).

Впервые с 2021 года Apple покажет новый iPad Mini, а также Mac Mini с M4, новые версии iMac и 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max.

Напомним, что уже сегодня в 20:00 по Киеву стартует традиционная осенняя презентация Apple, на которой покажут iPhone 16 и, вероятно, более тонкую версию Apple Watch с большими экранами, Apple Watch Ultra 3 (возможно, с новым процессором) и две версии AirPods 4.

Видеотрансляцию мероприятия можно посмотреть на официальном канале Apple в YouTube, тогда как на нашем сайте будет запущена текстовая версия:

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