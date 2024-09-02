Apple, вероятно, выпустит новые Mac с чипами M4 в ноябре

Сообщалось, что Apple выпустит Mac в конце года, однако, согласно источникам MacRumors, новые модели покажут несколько раньше, в ноябре.

В то же время не исключается возможность того, что Apple назначит мероприятие в октябре — в прошлом году к примеру компания анонсировала событие 23 октября, а на следующей неделе уже представили новые модели MacBook Pro и iMac с чипами M3.

Судя по слухам, до конца года Apple выпустит сразу четыре новые модели Mac с чипами серии M4:

14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с чипом M4;

новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max;

новый iMac с чипом M4;

полностью переделанный Mac mini с чипами M4 и M4 Pro.

Ожидается, что устройства получат незначительные обновления (за исключением Mac mini, который также потенциально потеряет порт USB-A), сосредоточенные на модернизации чипов, однако новые Mac могут быть первыми, которые получат 16 ГБ памяти, как стандарт для всех.

Вероятно, некоторые из устройств уже поступили в массовое производство, что соответствует дате запуска, предварительно назначенной на ноябрь.

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