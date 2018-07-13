Apple представила внешний видеоускоритель Blackmagic eGPU на базе Radeon Pro 580 за $699

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Обновлённая линейка ноутбуков MacBook Pro – не единственный сюрприз от Apple на сегодня. Компания также выпустила внешний графический адаптер, разработанный совместно с австралийским производителем видеооборудования Blackmagic Design. Устройство уже можно приобрести в официальном онлайн-магазине Apple за $699.

Как известно, в конце марта этого года macOS High Sierra получила поддержку внешних видеокарт (eGPU). Это позволило пользователям MacBook и iMac не только повысить производительность в играх и программах для видеомонтажа, но и использовать ноутбуки компании для вывода VR-контента.

Blackmagic eGPU выполнен в корпусе из анодированного алюминия со специальной решёткой для обеспечения эффективной теплоотдачи и охлаждения. Устройство оснащено графическим адаптером Radeon Pro 580 с 8 ГБ памяти GDDR5 с пропускной способностью 256 бит. По словам производителя, использование данного eGPU даёт почти трёхкратный прирост скорости в обработке графики на 15-дюймовом MacBook Pro. Модель на 13 дюймов в определённых задачах работает быстрее в 8 раз.

Графический ускоритель оборудован двумя портами Thunderbolt 3, четырьмя USB 3.1 и одним HDMI 2.0. Blackmagic eGPU также является первым устройством в своём классе, поддерживающим работу с монитором LG UltraFine 5K, который Apple активно рекомендует для MacBook Pro. eGPU обеспечивает питание мощностью 85 Вт, что позволяет заряжать ноутбук через порт Thunderbolt 3. Кстати, кабель Thunderbolt 3 идёт в комплекте.

Источник: Apple