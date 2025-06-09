Apple Live Translation — в iOS 26 появился живой перевод сообщений и разговоров

Раздел Технологии выходит при поддержке

На нынешней конференции WWDC 2025 компания Apple продолжила гнуть свою «интеллектуальную» линию — и представила функцию Live Translation. Теперь приложения Messages, FaceTime и Phone в iOS 26 могут мгновенно переводить текст и голосовые разговоры, поэтому общение с людьми из других стран стало еще проще. Наконец, можно созвониться с итальянцем, не готовя шпаргалку со словарем!

В Messages перевод происходит прямо во время набора текста. Вы печатаете на украинском, а собеседник видит французский. И наоборот. Новая функция переводов реализована на моделях Apple, полностью работающих на устройствах для сохранения конфиденциальности. Так что ваши шутки, ревность и признания в любви останутся между вами, собеседником и телефоном.

В FaceTime всё ещё интереснее: включается живой перевод вместе с субтитрами, так что вы видите переведённые фразы собеседника, не теряя живую интонацию оригинального голоса. Телефонные звонки идут еще дальше — перевод голосом происходит прямо в реальном времени. Вы говорите — вас переводит, вам говорят — вы слышите перевод. Почти как синхронный переводчик в кармане.

Apple демонстрировала эту функцию на примере планирования поездки за границу в режиме реального времени, показывая, как пользователи могут координировать свои действия с друзьями за рубежом без языковых ограничений. И все это — без внешних серверов, облаков и других «подслушивающих устройств». ИИ работает на самом устройстве — с запуском Live Translation компания Apple пытается продолжать строить империю под названием Apple Intelligence. Хотя местами идет туго и с задержками графика.

Источник: macrumors

Раздел Технологии выходит при поддержке

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