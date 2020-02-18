Доступный iPhone 9 (iPhone SE 2) и новый iPad Pro уже на подходе. Названа дата традиционной весенней презентации Apple





Как известно, Apple традиционно проводит в марте презентации своих новинок. В прошлом году весеннее мероприятие Apple, которое целиком и полностью было посвящено новым сервисам, прошло 25 марта. Согласно данным, поступающим от представителей цепочки поставок, в этом году Apple наметила презентацию на 31 марта. Сразу оговорим, что официально эта дата пока не подтверждена, но, как правило, такие утечки накануне рассылки приглашений от купертиновского гиганта всегда оказываются правдивыми.

Центральное место в грядущей презентации новинок Apple отведено горячо ожидаемому многими поклонниками Apple недорогому смартфону iPhone 9 (он же iPhone SE 2), о котором в последнее время говорят все чаще.

Согласно последним данным, в iPhone 9 компания Apple сделает ставку на доступность, установив стартовую цену на уровне $400 (с этой же отметки в свое время стартовал iPhone SE). Идейный преемник iPhone SE получит старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с домашней кнопкой со сканером отпечатков пальцев Touch ID, но будет выделяться современной SoC A13, дополненной 3 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Осведомленные информаторы также утверждают, что кроме iPhone 9 на грядущей презентации покажут еще и новый iPad Pro (тот самый с тройной основной камерой в стиле iPhone 11) и 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro. Все новинки должны поступить в продажу 3 апреля.

Можно также вспомнить о долгожданной гарнитуре дополненной реальности, но, ориентируясь на последние данные, Apple отложила выпуск первой гарнитуры AR до 2022 года, а релиз более компактных очков дополненной реальности — до 2023 года.

Источник: 9to5Mac