Из-за вспышки коронавируса NVIDIA снизила прогноз по сумме квартальной выручки на $100 млн





Внезапная вспышка коронавируса (COVID-19) начинает активно влиять на бизнес в различных регионах мира. В Китае многие компании вынуждены были продлить традиционные новогодние выходные, а в Испании пришлось отменить проведение выставки MWC 2020.

Теперь же NVIDIA опубликовала финансовый отчёт за фискальный 2020 год, в котором затронула влияние коронавируса на её бизнес. В частности, компания снизила прогноз по доходам на первый квартал фискального 2021 года на $100 млн. Это вызвано влиянием болезни на глобальные операции.

Другие крупные технологические компании также ощущают влияние коронавируса на свою операционную деятельность. Например, Apple пришлось закрыть все свои розничные магазины в материковом Китае в связи с «предосторожностью». Естественно, это отразится на объёмах продаж.

Кроме того, у многих технологических компаний есть заводы в Китае, которые зачастую сейчас закрыты, так что производство продукции также снижается. Вспышка болезни привела к задержкам в производственном цикле и отгрузке консоли Nintendo Switch в Японии. Заводы Foxconn (крупный сборщик устройств для Apple) задержали возобновление производства после китайского нового года.

Что касается остальной части финансового отчёта NVIDIA, то компания получила по итогам финансового 2020 года доход в сумме $10,92 млрд, что на 7% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. Вместе с тем, в четвёртом квартале фискального 2020 года (завершился 26 января 2020 года) компания смогла нарастить доход на 41% — до $3,11 млрд. В основном, успех достигнут благодаря технологиям и продуктам, нацеленным на игры, и растущему в мире интересу к искусственному интеллекту.

Источник: Engadget