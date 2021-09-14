Apple представила iPhone 13 и 13 mini с уменьшенной «чёлкой», A15 Bionic и улучшенной камерой





Компания Apple официально анонсировала свой новый смартфон iPhone 13. Как и в прошлом году, устройство предлагается в двух конфигурациях: «обычный» 6,1-дюймовый iPhone 13 и компактный 5,4-дюймовый iPhone 13 Mini.

Серия iPhone 13 не предлагает революционных нововведений, а скорее напоминает модификацию S с некоторыми доработками по сравнению с прошлогодней моделью. Дизайн остался почти тем же, но вырез в верхней части дисплея, где расположены датчики системы Face ID, уменьшился на 20%. Как и ранее, смартфоны содержат OLED панель, алюминиевые рамки и стеклянные панели на лицевой и задней панелях.

Серия Apple iPhone 13 получила новый процессор A15 Bionic, который одновременно более производительный и более энергоэффективный по сравнению с прошлогодним чипом A14 Bionic. Процессор изготавливается по нормам 5-нанометрового техпроцесса и включает 6 вычислительных ядер (2 из которых высокопроизводительные). По заверениям Apple, это наиболее производительный процессор в смартфонах, обеспечивая на 50% большую производительность по сравнению с конкурентами, а в плане графической производительности отрыв от конкурентов достигает 30%.

По сравнению с прошлогодними версиями, в iPhone 13 увеличилась ёмкость встроенного хранилища. Теперь устройство предлагается в конфигурациях с 128, 256 и 512 ГБ памяти. Ещё одним улучшением стала повышенная автономность. Модель iPhone 13 может работать без подзарядки на 2,5 часа дольше по сравнению с iPhone 12, а версия iPhone 13 Mini – на 1,5 часа дольше по сравнению с iPhone 12 Mini. Этого удалось достичь благодаря использованию батареи увеличенной ёмкости, большей энергоэффективности процессора и программным оптимизациям. Дополнительно улучшена работа в сетях 5G за счёт более широкого покрытия частотного диапазона.

В iPhone 13 существенно улучшены камеры. Теперь они такие же, как были в прошлогоднем iPhone 12 Pro Max. Размеры сенсора стали на 47%, что позволяет захватывать больше света. Широкоугольный модуль включает 12-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/1.6. Сверхширокоугольный модуль содержит 12-мегапиксельный сенсор и объектив с углом обзора 120 градусов и диафрагмой f/2.4. В iPhone 13 также доступна технология стабилизации изображения со сдвигом матрицы, которую Apple представила в прошлом году на iPhone 12 Pro Max. Новые камеры получили функцию «фотографических профилей», которая позволяет больше настраивать итоговое изображений снимков, и «кинематографический режим», позволяющий изменять фокус во время съёмки. «Кинематографический режим» также доступен и для фронтальной камеры.

Смартфоны серии Apple iPhone 13 станут доступными для предварительного заказа с 17 сентября, а фактические продажи начнутся 24 сентября. Цена версии iPhone 13 стартует с отметки $799, а модель iPhone 13 Mini можно будет купить по цене от $699.

Источник: The Verge