iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — экраны 120 Гц, 1 ТБ встроенной памяти и три совершенно новых камеры





Apple официально анонсировала свой новый «самый продвинутый iPhone» — iPhone 13 Pro и его увеличенную версию iPhone 13 Pro Max. Смартфоны получили ряд улучшений, при этом ценник остался прежним — от $999 за Pro и от $1099 за Pro Max. Предзаказ на новинки открывается в пятницу, первые поставки намечены на 24 сентября.

Super Retina XDR дисплеи в обеих моделях теперь поддерживают переменную частоту обновления ProMotion от 10 Гц до 120 Гц. Яркость в обычном режиме может достигать 1000 нит, в HDR — 1200 нит. Диагональ экранов не изменилась — 6.1″ (2532х1170) и 6.7″ (2778х1284). Зато уменьшилась челка на целых 20%, благодаря чему в статус-баре доступно больше места. Дисплей прикрыт защитным стеклом Ceramic Shield, а весь девайс имеет влагозащиту согласно класса IP68. Смартфоны предлагаются в четырех расцветках: графит, золото, серебро и новом светло-синем цвете Sierra Blue.

Apple заявляет, что iPhone 13 Pro и Pro Max получили полностью новую систему камер. Основной модуль должен лучше себя проявлять в условиях недостаточного освещения за счет увеличенного сенсора (12 МП, f/1.5), ультраширик также был усовершенствован (12 МП, f/1.8, 120 градусов угол обзора). Телевик (12 МП, f/2.8) теперь поддерживает 3-кратный зум, за счет чего диапазон оптического приближения составляет 6х. Все три камеры поддерживают ночной режим, также появился макро-режим для съемки с расстояния всего в 2 см. Система оптической стабилизации Sensor-shift доступна в обеих моделях.

Что касается софта, пользователям будет доступна функция Photographic Styles (позволяет настроить различные визуальные эффекты и применять их к будущим фото), кинематографический режим съемки видео и запись видео в формате ProRes (4K/30fps или 1080p/30fps для версий со 128 ГБ памяти), который предоставляет больше возможностей для пост-обработки снятого материала. ProRes будет доступен в iOS 15 с выходом будущих обновлений.

Примеры снимков на iPhone 13 Pro

В качестве аппаратной платформы iPhone 13 Pro и Pro Max выступает новый чипсет A15 Bionic. Это шестиядерная система-на-чипе, включающая два высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных ядра. Она изготовлена по 5-нанометровому техпроцессу. За обработку графики отвечает пятиядерный GPU. Улучшенный Neural Engine, состоящий из 16 ядер, обрабатывает до 15.8 трлн операций в секунду. Сравнивая с конкурентами, Apple отмечает на 50% более высокую производительность CPU и на 30% GPU. Также новые iPhone начали поддерживать большее количество 5G-частот.

Вместе с этим автономность новинок не просто осталась на прежнем уровне, а даже улучшилась. iPhone 13 Pro должен проработать дольше на 1.5 часа, чем 12 Pro, а 13 Pro Max — на 2.5 часа дольше, чем 12 Pro Max. По проводу девайсы могут восполнить до 50% заряда за 30 минут. Мощность беспроводной зарядки осталась прежней: 15 Вт MagSafe и 7.5 Вт Qi-зарядка. Также отмечу, что впервые пользователи могут приобрести iPhone с 1 ТБ встроенной памяти (кроме того, доступны конфигурации на 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ).

Источник: The Verge