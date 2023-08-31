Apple прекратит оказывать поддержку клиентам через X (Twitter), YouTube и официальный форум

Сотрудники Apple вскоре прекратят оказывать помощь клиентам через X (ранее Twitter), YouTube и форум Apple Support Community, сообщают анонимные источники.

Сообщается, что позднее в этом году Apple намерена сократить должности советника по поддержке социальных сетей, включая должность платного специалиста Apple Support Community. Это сокращение затронет более 150 сотрудников. Как ожидается, Apple предложит этим работникам возможность переключиться на поддержку по телефону.

Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 октября. С этого момента пользователи X будут получать автоматические сообщения, направляющие их за помощью в другие места. Apple также прекратит предлагать помощь клиентам в разделе комментариев к видеороликам на YouTube-канале Apple Support.

Непонятно, почему Apple отказывается от этих каналов поддержки. Вполне возможно, что компания просто пытается сократить расходы, особенно после того, как X увеличила цены на API в марте, что потенциально повышает стоимость инструментов управления социальными сетями. Также возможно, что эти платформы могут быть не самым эффективным или востребованными способом предоставления технической помощи клиентам.

В любом случае Apple не единственная в IT-сфере сокращает объем поддержки, предлагаемій через социальные сети. В прошлом году Sony также прекратила предлагать индивидуальную поддержку клиентов PlayStation через Twitter, как и Netflix, которая осуществлял поддержку на платформе более 10 лет. Тогда в Netflix заявляли, что пытаются побудить клиентов чаще использовать платформы, принадлежащие компании. Возможно, Apple пытается реализовать что-то подобное.

Источник: The Verge