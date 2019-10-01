Apple придётся платить дополнительную пошлину в размере 25% для пяти компонентов для Mac Pro





Как сообщает Bloomberg, офис торгового представителя США отказал компании Apple в снижении пошлин на пять импортных компонентов, которые используются для изготовления нового компьютера Mac Pro. Теперь с них будет взиматься дополнительная пошлина в размере 25%, как и на многие другие товары, ввозимые в США из Китая.

Отметим, ещё в июле Apple обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой исключить из перечня товаров, с которых будет взиматься пошлина, некоторые из компонентов, необходимых для изготовления настольного компьютера Mac Pro. Речь шла о наружном корпусе, Magic Trackpad, Magic Mouse 2 и др. Администрация частично удовлетворила просьбу Apple и исключила из перечня 10 различных компонентов. Но 5 устройств было решено оставить в списке товаров, облагаемых дополнительной пошлиной. Теперь Apple предстоит больше платить за системы охлаждения процессора, адаптеры питания, печатную плату для управления портами ввода-вывода и др.

Эта информация появилась вскоре после заявления Apple о том, что компания переключит производство новых компьютеров Mac Pro из Китая на свой завод в Остине, штат Техас, где с 2013 года уже ведётся сборка Mac Pro предыдущего поколения. В тот же день Трамп заявил в Twitter, что он приветствует решение компании выпускать компьютер внутри страны.

Когда Apple решила переключить производство из Китая обратно на свой существующий завод в США, компания сообщила в пресс-релизе, что такое изменение возможно благодаря исключению из федерального перечня «определённых необходимых компонентов». Компания утверждает, что стоимость её американских компонентов в новом Mac Pro в 2,5 раза выше, чем в предыдущем поколении, а исключения в пошлинах позволит Apple сэкономить достаточно денег, чтобы сделать сборку в США оправданной.

Исключения рассматриваются на основе трёх критериев: доступен ли продукт только в Китае и есть ли сопоставимые продукты в США или других странах; нанесут ди дополнительные пошлины значительный экономический ущерб; является ли продукт стратегически важным для китайской промышленной программы. По данным Bloomberg, запросы по внесению в перечень исключений по пяти позициям были отклонены, потому что в Apple «не смогли показать, что введение дополнительных пошлин на конкретный продукт нанесёт серьезный экономический ущерб компании или другим интересам США».

Источник: The Verge