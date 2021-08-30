



Apple на днях запустила новую программу бесплатного гарантийного обслуживания для владельцев смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro с проблемными разговорными динамиками.

Apple признала, что у «совсем небольшого процента» (стандартная формулировка для таких случаев) iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком из-за неисправности динамика. Указанной проблеме подвержены экземпляры iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выпущенные в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Что интересно, две оставшиеся модели актуальной линейки — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — никаких проблем з динамиками не имеют. По крайней мере, такова официальная позиция. Срок действия программы — два года с момента покупки устройства.

«Если ваш iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук в разговорном динамике, когда вы совершаете или принимаете вызовы, вероятно, он подлежит ремонту». из заявления Apple

Судя по незначительному числу жалоб, которые можно найти на Reddit или Twitter, проблема с динамиками не носит массового характера. Но дополнительный год гарантии на потенциальные проблемы с разговорными динамиками владельцам iPhone 12 и iPhone 12 Pro явно не помешает. Тем, кто столкнулся с проблемой, нужно обратиться в ближайший авторизованный Apple сервисный центр для бесплатного ремонт (в Украине таковыми являются Asbis, A-Service и еще несколько компаний, перечисленных на официальном сайте Apple).

Прежде чем отдавать смартфон в ремонт производитель рекомендует сделать резервную копию данных, предупреждая, что диагностика и замена могут занять некоторое время. Также Apple оговаривает, что устройство не должно иметь других повреждений вроде треснувшего стекла экрана, и компания вправе применять региональные ограничения. То есть, в бесплатном ремонте могут отказать, если устройство было приобретено в другой стране.