Тім Кук опублікував лист співробітникам щодо російського вторгнення в Україну та повідомив про збирання грошей для передачі допомоги

Голова Apple Тім Кук опублікував відкритий лист до співробітників компанії. Воно присвячене нападу Росії на Україну і висловлює думку Кука щодо того, що відбувається.

Там же він повідомляє про зупинення продажу своєї техніки на території Росії та припинення роботи платіжного сервісу Apple Pay. Повний текст листа наведено нижче:

«Я хотів би скористатися моментом, щоб обговорити кризу в Україні.

Я знаю, що говорю від імені всіх в Apple, висловлюючи нашу стурбованість з приводу людей, які постраждали від насильства. З кожним новим знімком сімей, що залишають свої будинки, і хоробрих громадян, які борються за своє життя, ми бачимо, наскільки важливо, щоб люди у всьому світі об’єдналися для просування мирних цілей.

Apple продовжує робити пожертвування місцевим гуманітарним організаціям і надавати допомогу у зв’язку з кризою, що розгортається, з біженцями. Ми також працюємо з партнерами, щоб оцінити, що ми можемо зробити. Я знаю, що багато хто з вас також прагне знайти способи підтримки, і ми хочемо допомогти посилити вплив ваших пожертвувань. Починаючи з сьогоднішнього дня, Apple подвоюватиме ваші пожертвування у співвідношенні 2:1 для відповідних організацій, і ми введемо це правило для пожертвувань заднім числом з 25 лютого. Для отримання детальної інформації відвідайте портал пожертвувань для співробітників.

Ми працюємо, щоб підтримувати наші команди в Україні та у всьому регіоні. В Україні ми підтримуємо зв’язок із кожним співробітником, допомагаючи їм та їхнім сім’ям, чим можемо. Для членів нашої української команди, які перебувають за межами країни, які можуть потребувати підтримки, будь ласка, зв’яжіться з нами. А будь-який інший співробітник, якому потрібна будь-яка підтримка може відвідати сайт «Люди» для отримання необхідної інформації.

Як компанія, ми також вживаємо додаткових заходів. Ми припинили всі продажі нашої продукції у Росії. Минулого тижня ми зупинили весь експорт до країни. Apple Pay та інші послуги були частково обмежені. RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. І ми відключили як пробки, так і аварії в Apple Maps в Україні як захід безпеки та застереження для місцевих громадян.

Ми продовжимо оцінювати ситуацію і зв’язуємося з відповідними урядами щодо дій, які ми робимо.

Цей момент закликає до єдності, він закликає до мужності і нагадує нам, що ми ніколи не повинні забувати про людяність, яку ми всі поділяємо. У ці важкі часи я знаходжу втіху в тому, що ми єдині в нашій прихильності один до одного, нашим користувачам і тому, щоб бути силою добра у світі.»

Тім Кук,

Гендиректор Apple