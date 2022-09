Apple прощается с “челкой”: функцию Dynamic Island могут добавить на все модели iPhone 15

Выход iPhone 14 состоялся всего несколько дней назад, а аналитики уже прогнозируют, какими будут смартфоны Apple следующего поколения. В частности, эксперты ожидают, что Dynamic Island появится на всех моделях iPhone 15, а не только в Pro-версиях.

Dynamic Island — это вырез в экране в форме капсулы, который вмещает датчики Face ID и фронтальную камеру. Он заменил привычную для владельцев более ранних версий “челку” на моделях iPhone 14 Pro. Apple умело внедрила вырез в остальную часть пользовательского интерфейса, используя анимацию, благодаря которой Dynamic Island кажется больше, когда пользователь взаимодействует с ним.

Функция также отображает уведомления и после дальнейших обновлений iOS позволит отслеживать “живые действия” (такие как результаты спортивных турниров или статус поездки на такси) в верхней части экрана.

Аналитик Росс Янг предположил, что новый вырез появится во всех четырех моделях iPhone 15, а не только в Pro-версиях. Если это действительно так, то Dynamic Island станет стандартом для всех новых iPhone и окончательно подвинет выемку-челку, которую Apple впервые представила на iPhone X в 2017 году (по крайней мере, до того момента, пока компания не придумает другой новый дизайн).

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022