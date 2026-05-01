01.05.2026

Немецкий смартфон без Google: Volla Phone Plinius получил сменную батарею и цену от €598

Вадим Карпусь

Німецький смартфон без Google: Volla Phone Plinius отримав змінну батарею і ціну від €598

Для тех, кто устал от смартфонов китайского производства, появилась альтернатива из Европы. Немецкий производитель Volla представил сразу два новых смартфона среднего класса: Volla Phone Plinius и Volla Phone Plinius Plus. Обе модели почти идентичны по характеристикам, но отличаются объемом памяти и конструкцией задней панели: у версии Plus есть pogo-контакты.


Характеристики Volla Phone Plinius

Смартфон получил современный дизайн с плоской рамкой и тонкими рамками вокруг OLED-дисплея. Корпус имеет защиту по стандарту IP68, то есть выдерживает воду и пыль. Производитель также заявляет повышенную устойчивость к ударам. В комплекте поставки есть защитная пленка и сменная задняя крышка. Смартфон официально маркируют как «Made in Germany», хотя компоненты, вероятно, поставляются из других стран.

Главная фишка Volla Phone Plinius — модульность. Аккумулятор емкостью 5300 мА-ч можно заменить буквально за несколько шагов. Зарядка доступна через USB-C мощностью 30 Вт или беспроводным способом на 15 Вт. В то же время такая конструкция имеет свою цену: толщина корпуса составляет 10,5 мм, а вес — 230 г, что заметно больше среднего показателя в классе.


Новинка получила дисплей диагональю 6,67 дюйма на базе OLED панели с разрешением 2400×1080 пикселей. Частота обновления достигает 120 Гц, а яркость — до 1000 нит. Сканер отпечатков интегрирован в экран.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 (как в Moto G87). Базовая версия Volla Phone Plinius комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. В случае Plus объем оперативной памяти увеличили до 12 ГБ, а вместительность хранилища — до 256 ГБ. Камера на задней панели двойная. Она содержит главный 64-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.79 и дополнительный ультраширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2).

Отдельная особенность — программная часть смартфона. Устройство работает без сервисов Google и доступно с двумя вариантами ОС: фирменной Volla OS на базе Android или Ubuntu Touch.

Цены

Базовая версия Volla Phone Plinius с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем 128 ГБ стоит €598 и уже доступна для заказа. Версия Plus в конфигурации 12/256 ГБ выйдет в июне 2026 года за €698. Поставки ограничены Европой и Великобританией.

Итак, Volla делает ставку не на гонку характеристик, а на практичность: сменный аккумулятор, защищенный корпус и независимость от Google. Это не массовый смартфон, но устройство для тех, кто ценит контроль, долговечность и независимость от Китая.

Источник: notebookcheck

