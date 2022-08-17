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Apple рассматривает запуск производства Apple Watch и MacBook во Вьетнаме

Apple рассматривает запуск производства Apple Watch и MacBook во Вьетнаме

По сообщению инсайдеров, Luxshare Precision Industry и Foxconn начали тестовое производство Apple Watch на севере Вьетнама. Это первая попытка производить умные часы Apple за пределами Китая. С 2020 года Вьетнам является важным производственным центром Apple – в стране изготовляют планшеты iPad и наушники AirPods.

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Умные часы Apple Watch более сложны в сборке: для размещения большого количества компонентов в маленьком корпусе требуется высокий уровень технических навыков. Производство Watch станет победой для Вьетнама – государство взяло курс на модернизацию своего технологического сектора. 

Apple рассматривает запуск производства Apple Watch и MacBook во Вьетнаме

Apple также попросила поставщиков установить во Вьетнаме тестовую производственную линию MacBook. Процесс производства ноутбуков осложнен тем, что для его разворачивания требуется крупная цепочка поставок, в настоящее время сосредоточенная в Китае. Однако источники отмечают, что компоненты для MacBook стали более модульными, что упрощает производство ноутбуков за пределами Китая.

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Apple рассматривает запуск производства Apple Watch и MacBook во Вьетнаме

Инсайдеры заявили, что в Apple зреют большие планы: во Вьетнаме готовятся производить «AirPods, Apple Watch, HomePod и многое другое». Важная проблема – конкурентоспособная цена товаров, произведенных в новых условиях.

Apple рассматривает запуск производства Apple Watch и MacBook во Вьетнаме

Для Вьетнама стала благом экономическая и политическая напряженность между США и Китаем. Уже в 2018 году количество поставщиков Apple, имеющих предприятия в стране, увеличилось с 14 до 22. Многие другие крупные производители электроники, такие как Google, Dell и Amazon, также открыли производство во Вьетнаме в целях диверсификации.

Apple начнёт массовое производство iPad за пределами Китая и перенесёт выпуск некоторых продуктов в Индию и Вьетнам

Источник: Nikkei Asia


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