Apple рассматривает запуск производства Apple Watch и MacBook во Вьетнаме

По сообщению инсайдеров, Luxshare Precision Industry и Foxconn начали тестовое производство Apple Watch на севере Вьетнама. Это первая попытка производить умные часы Apple за пределами Китая. С 2020 года Вьетнам является важным производственным центром Apple – в стране изготовляют планшеты iPad и наушники AirPods.

Умные часы Apple Watch более сложны в сборке: для размещения большого количества компонентов в маленьком корпусе требуется высокий уровень технических навыков. Производство Watch станет победой для Вьетнама – государство взяло курс на модернизацию своего технологического сектора.

Apple также попросила поставщиков установить во Вьетнаме тестовую производственную линию MacBook. Процесс производства ноутбуков осложнен тем, что для его разворачивания требуется крупная цепочка поставок, в настоящее время сосредоточенная в Китае. Однако источники отмечают, что компоненты для MacBook стали более модульными, что упрощает производство ноутбуков за пределами Китая.

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Инсайдеры заявили, что в Apple зреют большие планы: во Вьетнаме готовятся производить «AirPods, Apple Watch, HomePod и многое другое». Важная проблема – конкурентоспособная цена товаров, произведенных в новых условиях.

Для Вьетнама стала благом экономическая и политическая напряженность между США и Китаем. Уже в 2018 году количество поставщиков Apple, имеющих предприятия в стране, увеличилось с 14 до 22. Многие другие крупные производители электроники, такие как Google, Dell и Amazon, также открыли производство во Вьетнаме в целях диверсификации.

Источник: Nikkei Asia